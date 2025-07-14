Ayşe Tokyaz kimdir? Ayşe Tokyaz olayı nedir, nasıl öldü?

Hatay'dan üniversite okumak için İstanbul'a yerleşen Ayşe Tokyaz, iddiaya göre sevgilisi eski polis memuru C.K tarafından sistematik şekilde şiddete ve tehditlere maruz kalıyordu. İddialara göre Ayşe Tokyaz eski polis memuru C.K tarafından vahşice katledildi. Peki, Ayşe Tokyaz kimdir?

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın valizin içerisinde cesedi bulundu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen sevgilisi eski polis C.K. (38) ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, "Kardeşimi zorla yanında tutuyordu ve kaçırdı, ben Küçükçekmece'deki eve kardeşimin yanına gittiğimde yüzü gözü mosmordu" dedi. İşte, Ayşe Tokyaz olayı hakkında bilgiler...

AYŞE TOKYAZ KİMDİR?

İstanbul’da yaşayan Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz iddialara göre, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C. K.(38) ile bir süre ilişki yaşadı. C.K.’nın polisken ihraç edildiği, Ayşe Tokyaz’ın ise yaş farkını gerekçe göstererek evlenmek istemediği öne sürüldü.

Merhume Ayşe Tokyaz'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden olduğu ve ailesinin de orada yaşadığı öğrenildi.

AYE TOKYAZ OLAYI NEDİR?

İddiaya göre C.K., evlilik için Ayşe Tokyaz ve ailesini ikna etmeye çalıştı. C.K.’nın son kez görüşme talebiyle Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada zorla alıkonulduğu öne sürüldü.

13 Temmuz'da Ayşe'nin yol kenarında bir valiz içerisinde kıyafetleri çıkarılmış şekilde cesedi bulundu. Polisin çalışması sonucu, Ayşe'nin evde öldürülüp valize koyulduğu ve C.K. ile başka bir kişinin valizi evden çıkardığı tespit edildi.

Cesedin olduğu araçla Eyüpsultan'a gelen C.K. valizi bir yol kenarına bıraktığı öğrenildi. C.K.'nın buluşmak için aradığı arkadaşı aracın yanına gelince polise haber verdi. C.K. orada gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin Hatay Reyhanlı Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.