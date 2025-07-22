Çanakkale'de Dinara Alya Urkasimova isimli bir kadın streç filme sarılı cansız bedeni ile evinde ölü bulundu. Peki, Dinara Alya Urkasimova kimdir, neden öldü?

Çanakkale'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova evinde ölü bulundu.

Alya Urkasimova'nın evinde sevgilisi Metin K. (47) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındığı bilgisi verildi. Streç filmine sarılı halde polis tarafından cansız bedeni bulunan Urkasimova'nın kim olduğu ve neden öldüğü merak uyandırdı.

DİNARA ALYA URKASİMOVA NEDEN ÖLDÜ?

Dinara Alya Urkasimova'nın cansız bedeni evinde streç filme sarılı halde bulundu. Ölüm nedeni şu an için belirsizliğini korusa da Urkasimova'nın sevgilisi Metin K.'nın yaptığı açıklamada bir anda nefessiz kalıp fenalaştığı yer alıyordu.

Yaşanan korkunç olayın ardından polisler Urkasimova'nın sevgilisi Metin K.'yı gözaltına aldı. Metin K. açıklamasında "Bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Ben öldürmedim" dedi.

DİNARA ALYA URKASİMOVA KİMDİR?

Dinara Alya Urkasimova Çanakkale'de yaşıyordu. 63 yaşında olduğu belirtilen Dinara Alya Urkasimova Özbekistan uyrukluydu.

Evinde cansız bedeni bulunan Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine "Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım" yazdığı ortaya çıktı.

Dinara Alya Urkasimova'nın cansız bedeni yaşadığı evde streç filme sarılı halde bulunması üzerine Urkasimova'nın sevgilisi Metin K., cinayet şüphelisi olarak aynı evde gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.