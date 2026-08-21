İzmir'de 21 Ağustos 2026 Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri nedeniyle GDZ Elektrik kesinti programı araştırılıyor. Şebeke bakım, yenileme ve kapasite artırımı gibi çalışmalar kapsamında farklı ilçe ve mahallelerde elektrik verilemeyecek olması nedeniyle kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri merak ediliyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi bitiş saati sorgulanıyor. 21 Ağustos 2026 tarihli çalışma programında farklı ilçelerde gerçekleştirilecek şebeke çalışmaları yer alırken kesintilerin süresi bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Gün içerisinde elektriği kesilecek mahalleler ile çalışmaların tamamlanmasının planlandığı saatler yakından takip ediliyor.

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 AĞUSTOS

Aliağa elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Çaltılıdere (Pehlivan Sk., Pınarcık Sk., Pınarcık Yolu, Şentürk Sk.

09:00 - 13:00 Samurlu (1249. Sk.)

09:00 - 15:00 Çakmaklı

Bayındır elektrik kesintisi:

10:00 - 13:00 Fatih (Arap Kirli Küme Evleri, Beylik Küme Evleri), Yakacık, Yusuflu, Elifli, Fatih (Arap Kirli Küme Evleri, İkinci Malal Küme Evleri, İsmail Uslu Sulama Grb.tr), Fırınlı (Yenice Kuyu Küme Evleri), Sadıkpaşa, Tokatbaşı (İkinci Malal Küme Evleri, macit kasap oğlu grb sulama, Tokatbaşı Yolu Küme Evleri), Yeşilova (Köy İçi Yol)

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Ağustos! İzmir GDZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Bergama elektrik kesintisi:

09:00 - 14:00 Fatih (346/1. Sk., 346/4. Sk., 347. Sk., 349. Sk., 349/1. Sk., 349/2. Sk., 349/3. Sk., 349/4. Sk., 351/3. Sk., Anafartalar Cd., Çakır Sk., Dübek Cd., Egeli Sk., Sabuncu Yolu Sk., Yeşilırmak Cd.)

Çeşme elektrik kesintisi:

09:00 - 12:00 Altınkum (200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 204. Sk.), Çiftlik (123. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 135/1 sk, 135/1. Sk., 141. Sk., 43. Sk.)

12:00 - 15:00 Ovacık (7000. Sk., 7049. Sk., 7053. Sk., 7053/1. Sk., 7060. Sk., 7064. Sk., 7065. Sk., 7068/1. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7078. Sk., 7080. Sk., 7081. Sk., 7083/1. Sk., 7088. Sk., 7091. Sk., 7094. Sk., 7110. Sk.), Çakabey (7201. Sk.), Ovacık (7152. Sk., 7171/1. Sk., 7172. Sk., 7175. Sk., 7176, 7201. Sk.),

14:00 - 17:00 Reisdere (6001. Sk., 6002. Sk., 6004. Sk., 6006. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6012/1. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6024. Sk., 6025. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033/2. Sk., 6058. Sk., 6064. Sk., 6070. Sk., 6071/1. Sk., 6074. Sk., 6079. Sk., 6080/1. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk., 6098. Sk., 6099. Sk., 6099/2. Sk., 6099/3. Sk., 6099/4. Sk., 6099/5. Sk., 6101. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6135. Sk., 6139. Sk., 6146. Sk.)

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Ağustos! İzmir GDZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İZMİR GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Foça elektrik kesintisi:

10:00 - 15:00 Mustafa Kemal Atatürk (602/1. Sk.)

Menemen elektrik kesintisi:

10:00 - 14:00 Villakent (1124. Sk., 1137. Sk., 1139. Sk., 1143. Sk., 1146. Sk., 1147. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1154. Sk., 1156. Sk., 5102. Sk., 5103. Sk., 5104. Sk., 5105. Sk., 5106. Sk., 5107. Sk., 5108. Sk., 5109. Sk., 5110. Sk., 5112. Sk., 5113. Sk., 5114. Sk., 5116. Sk., 5117. Sk., 5118. Sk., 5119. Sk., 5120. Sk., 5121. Sk., 5122. Sk., 5123. Sk., 5125. Sk., 5126. Sk., 5127. Sk., 5128. Sk., 5130. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5308, Arıkuşu Cd., Bülbül Cd., Flamingo Cd., Florya Cd., Kırlangıç Cd., Şahin Cd.)

Ödemiş elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Artıcak (Artıcak Subatan Yaylası Küme Evleri, Artıcak Yaylası Küme Evleri, ÇOBANLAR YAYLASI KÜME EVLERİ, subatan), Çobanlar (Ayvacık Küme Evleri, Çobanlar Yaylası Küme Evleri), İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu)

Seferihisar elektrik kesintisi:

09:00 - 16:00 Camikebir (32. Sk., 52/4. Sk.), Hıdırlık (78/4. Sk., Kocaçay Cd., Necat Hepkon Cd.), Turabiye (300. Sk., 300/5, 31/1. Sk., 31/3. Sk., 32. Sk., 52/4. Sk., Beyler Cd., Gazi Cd., Necat Hepkon Cd.)

Tire elektrik kesintisi:

10:00 - 13:00 İbni Melek (Karateke Yolüstü Küme Evleri, Nazilli Kuyusu Küme Evleri, Tabakçayı Küme Evleri), Karateke (Nazilli Kuyusu Küme Evleri), Toki, Akkoyunlu, Alacalı (Alacalı Atatürk Sk., Harmantepe Sk.), Eskioba, Mahmutlar (Tokatbaşı Yolu Küme Evleri), Turgutlu, Yenioba (Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri)

09:00 - 17:00 Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu)

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Ağustos! İzmir GDZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Konak elektrik kesintisi:

10:00 - 13:00 Akdeniz

Çiğli elektrik kesintisi:

09:00 - 12:00 Güzeltepe (8156. Sk., 8156/1. Sk., 8162. Sk., 8163. Sk., 8163/1. Sk., 8176. Sk., 8177. Sk., 8414. Sk., 8418. Sk.), Şirintepe (8128. Sk., 8128/1. Sk., 8129. Sk., 8131. Sk., 8133. Sk., 8133/2. Sk., 8134/2. Sk., 8142. Sk., 8143. Sk., 8156. Sk., 8158. Sk., 8159. Sk., 8160. Sk., 8176. Sk., 8177. Sk., 8410. Sk., 8410/3. Sk., 8411. Sk., 8412. Sk., 8412/1. Sk., 8412/2. Sk., 8413. Sk., 8413/1. Sk., 8413/2. Sk., 8413/3. Sk., 8414. Sk., 8414/1. Sk., 8417. Sk., 8418. Sk.), Şirintepe (8131. Sk., 8133. Sk., 8133/1. Sk., 8133/2. Sk., 8134. Sk., 8134/1. Sk., 8134/2. Sk., 8134/4. Sk., 8156. Sk., 8157. Sk., 8410. Sk., 8411. Sk., 8411/1. Sk.), Şirintepe (8123. Sk., 8129. Sk., 8129/1. Sk., 8129/2. Sk., 8129/3. Sk., 8130. Sk., 8130/1. Sk., 8130/2. Sk., 8130/5. Sk., 8131. Sk., 8132. Sk., 8134. Sk., 8134/1. Sk., 8134/2. Sk., 8410. Sk., 8411. Sk., 8411/1. Sk., 8412/2. Sk., 8412/3. Sk.)

Bayraklı elektrik kesintisi:

10:00 - 13:00 Emek (1660. Sk., 7009. Sk., 7014. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7080/1. Sk., 7202. Sk., 7234. Sk.), Gümüşpala (1660. Sk., 7014. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk.)

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