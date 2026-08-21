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Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım başladı

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Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım başladı
Fotoğraf Başlığı Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım başladı

Uzak Şehir yeni sezon hazırlıklarıyla yeniden gündemde. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizinin 3. sezon çekimleri için ekip yeniden kamera karşısına geçerken, 64. bölüm ve yeni sezon yayın takvimine ilişkin gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlıyor?

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, ikinci sezon finalinin ardından ekranlara ara verdi. AyNa Yapım imzalı dizinin yeni sezon hazırlıklarında önemli bir aşamaya gelinirken 3. sezon çekimlerinin başlaması ve ekibin yurt dışına gidecek olması dikkat çekti. Dizinin yeni bölümlerinin hangi tarihte ekrana geleceği ise araştırılmaya devam ediyor.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzak Şehir'in yeni sezonunun eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Ancak dizinin 3. sezonunun başlayacağı kesin gün ve saate ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla birlikte yayın tarihi için de geri sayım sürüyor.

Dizinin yeni sezon takvimine ilişkin en önemli gelişmelerden biri ise çekimlerin başlaması oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uzak Şehir'in 3. sezon 64. bölüm çekimleri bugün İstanbul'da başlıyor. İstanbul'daki iki günlük çalışmanın ardından dizinin ekibi çekimler için Budapeşte'ye gidecek. Yeni sezon öncesinde dizinin afiş çekiminin de gerçekleştirildiği belirtildi.

Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım başladı
Başlık ResmiUzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım başladı

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Uzak Şehir'in 3. sezonunun eylül ayında başlaması planlanırken kesin yayın tarihi için Kanal D'den gelecek duyuru bekleniyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi, ikinci sezonunu 63. bölümle tamamlamıştı. Yeni sezon ise hikayenin devam edeceği 64. bölümle başlayacak.

UZAK ŞEHİR'DEN KİMLER AYRILDI?

Yeni sezon öncesinde Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya ve Ferit Kaya'nın kadroya veda ettiği belirtildi. Oyuncular dizide sırasıyla Boran, Şahin ve Demir karakterlerine hayat veriyordu.

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Editör : İREM ÖZCAN
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