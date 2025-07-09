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İZSU 9 Temmuz su kesinti listesi: İzmir'de sular ne zaman gelecek, kesinti ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İZSU 9 Temmuz su kesinti listesi: İzmir&#039;de sular ne zaman gelecek, kesinti ne zaman bitecek?
İZSU, İzmir, Arıza, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz Çarşamba günü bazı ilçeler ve mahallelerde su kesinti yapacağını duyurdu. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar da çalışmaların ne zaman biteceğini merak ediyor.

İZSU bugün Aliağa, Balçova, Foça, Menemen, Seferihisar ve Torbalı'nın da aralarında bulunduğu bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapılacağını aktardı. İşte, 9 Temmuz İzmir'de su kesintisi listesi...

ALİAĞA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Hacıömerli Mahallesi'nde 09.07.2025 saat 13:39 ile 17:39 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacak. Su kesintisinin nedeni ise elektrik arazı.

BALÇOVA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Teleferik Mahallesi'nde boru deplasman çalışması nedeniyle 09.07.2025 saat 10:52 ile 12:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

BAYRAKLI'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Adalet Mahallesi'nde 09.07.2025 saat 10:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacak.

BERGAMA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Atamaca, Bahçelievler, Fatih, Selçuk, Talatpaşa, Ulucami Mahalleleri'nde 09.07.2025 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak.

İZMİR'DEKİ TÜM SU KESİNTİSİ LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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