Özkan Uğur ne zaman öldü? Usta sanatçı vefat yıl dönümünde anılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 13:17 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 13:19 - Güncelleme:

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Kendine has kişiliğiyle ve şarkılarıyla hatırlanan MFÖ'nün sevilen ismi Özkan Uğur vefat yıl dönümünde hatırlanıyor. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra "G.O.R.A.", "A.R.O.G", "Yahşi Batı" ve "Cennet Mahallesi" gibi birçok yapımda rol alan Özkan Uğur, uzun süre mücadele ettiği kanser hastalığından dolayı hayatını kaybetmişti.

MFÖ'deki performansı ve rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Uğur, vefatının yıl dönümünde sevenleri tarafından unutulmadı. Usta sanatçı, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlattıktan sonra 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı. 2023 yılında 1,5 ay yoğun bakımda tedavi gören Uğur, akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle tedavilere cevap vermeyerek 8 Temmuz'da vefat etmişti. ÖZKAN UĞUR KİMDİR? 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı, eğitim hayatının ilk yıllarında mandolin ile tanışarak müzik dünyasına adım attı. Fenerbahçe Lisesinde okuduğu yıllarda ise "Atomikler" adında amatör bir grup kurdu. 1970'de profesyonel müzik hayatına adım attı. 1971'de tanıştığı, sonralarda "MFÖ" grubunu kuracağı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu "Kaygısızlar" grubunda yer aldı. 1972'de Kurtalan Ekspres"in ilk kadrosunda yer aldı. Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 1984'te "MFÖ" topluluğu olarak bir araya gelip ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"ı çıkardı. 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı "Arkadaşım Şeytan" filmiyle sinemaya adım attı. 1996 yapımı "Eşkiya"nın yanı sıra "Komser Şekspir", "Alacakaranlık", "A.R.O.G.", "G.O.R.A.", "Yahşi Batı" ve "Pek Yakında"nın bulunduğu birçok filmde önemli roller üstlendi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi