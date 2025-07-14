Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 1. tur rövanş programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 12:58 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 13:01 - Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi, Futbol, Maç, Haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarına geri sayım başladı. Futbolu yakından takip edenlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarının programı belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları, 15 Temmuz Salı ve 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. İşte, ŞPL 1. tur rövanş programı... 15 Temmuz Salı: 18.00 Kairat (Kazakistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (1-1) 18.30 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Vikingur (Faroe Adaları) (3-2) 20.00 RFS (Letonya) - Levadia (Estonya) (1-0) 20.00 Milsami (Moldova) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-1) 20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Litvanya) (0-2) 20.00 Malmö (İsveç) - Iberia (Gürcistan) (3-1) 21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - The New Saints (Galler) (0-0) 21.00 Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova) (0-1) 21.30 Inter Escaldes (Andorra) - FCSB (Romanya) (1-3) 22.00 Buducnost (Karadağ) - Noah (Ermenistan) (0-1) 22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Virtus (San Marino) (2-0) 22.00 Breidablik (İzlanda) - Egnatia (Arnavutluk) (0-1) 16 Temmuz Çarşamba: 21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda) (0-1) 21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1) İlgili Haber Arda Turan'dan ilk resmi maçında şov! Beşiktaş'a gözdağı verdi, turun kapısı aralandı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi