Süper Lig'e hangi takımlar çıktı 2025? Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

2024-2025 Trendyol Süper Lig döneminde yükselen takımlar belli oldu. Galatasaray 25. şampiyonluğuyla 5. yıldızı formasına takarken Süper Lig'e yükselen takımlar 2025 sezonu için belli oldu. Çıkan son takım ise play off mücadeleleri sonrası netleşti.

Adana Demirspor, Hatayspor, Sivasspor ve Bodrum FK’nın ise küme düştüğü 2024-2025 sezonu sonrası Süper Lig’in yeni takımları netleşti. Süper Lig'e hangi takımlar çıktı 2025 merak ediliyor.

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR 2025

2024-2025 Trendyol 1. Lig sezonu, Süper Lig’e yükselen takımları belirleyen heyecanlı bir yarışa sahne oldu. Kocaelispor, 69 puanla şampiyon olarak doğrudan Süper Lig’e çıkarken Gençlerbirliği 68 puanla ikinci sırayı alarak lige geri döndü.

Gençlerbirliği ise son haftada Sakaryaspor’u 1-0 yenerek avantajını korudu ve Süper Lig biletini kaptı.

Fatih Karagümrük ise 66 puanla sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline kaldı. Kırmızı-siyahlılar, Bandırmaspor’u Wesley’nin 46. dakikada, Atakan Çankaya’nın 91. dakikada ve Ahmet Sivri’nin 105. dakikada attığı gollerle 3-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükseldi.

Karagümrük’ün bu zaferi, 2023-2024 sezonunda küme düşmesinin ardından hızlı bir toparlanma gösterdiğini kanıtladı. İstanbul’un 7. temsilcisi olan Karagümrük, taraftarlarını yeniden Olimpiyat Stadı’nda buluşturacak.

SÜPER LİG’E EN SON HANGİ TAKIM YÜKSELDİ?

Süper Lig’e 2025-2026 sezonu için yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu. 29 Mayıs'ta Sakarya’da oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor’u 3-1 yenen Karagümrük, uzatmalarda gelen gollerle zaferi elde etti.

Karagümrük’ün Süper Lig’e dönüşü, kulübün teknik direktör değişiklikleriyle geçen zorlu bir sezonun ardından geldi. Sezona Şenol Can’la başlayan ekip, David Sassarini, Orhan Ak ve son olarak Onur Can Korkmaz yönetiminde finale ulaştı.

Wesley Moraes’in 21 golle gol kralı olduğu sezonda, Karagümrük’ün hücum gücü play-off’ta farkı açtı. Bu sonuçla, 2025-2026 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek 19 takımın sonuncusu netleşmiş oldu.