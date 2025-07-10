Yeni Yol Partisi Genel Başkanı kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 10:56 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 10:58 - Güncelleme:

Yeni Yol Partisi, Celal Mümtaz Akıncı, Kimdir, Haber

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, üç parti olarak “Yeni Yol” adıyla ortak grubun kurulmasına karar vermişti. TBMM'de grup kuran Yeni Yol Partisi'nin Genel Başkanı'nın kim olduğu da politika gündemini yakından takip eden vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı hakkında bilgiler...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ortak grup kurma noktasında Yeni Yol Partisi'nde bir araya geldi. YENİ YOL PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİMDİR? Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, Meclis'te "Yeni Yol" çatısı altında ortak grup kurma çalışması geçtiğimiz ocak ayında tamamlandı. Partinin Genel Başkanlığı'na DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan, eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı seçildi. YENİ YOL PARTİSİ GENEL BAŞKANI CELAL MÜMTAZ AKINCI KİMDİR? 1957 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. 1975-1976 eğitim-öğretim yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda eğitim aldı. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçerek eğitimine devam etti. Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun olduktan sonra 1984’te Afyonkarahisar’da avukatlık yaptı. 2001 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Afyonkarahisar Baro başkanlığına seçildi. Afyonkarahisar Baro Başkanlığı'na devam ederken 2010 yılında, 5982 sayılı Kanun’a göre Baro başkanları tarafından seçilen üç aday arasına girmiş; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13/10/2010 tarihli Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine getirildi. 17/12/2020 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi. 31/1/2022 tarihinde ise emekli oldu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi