Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Hikâye şöyle: Mia ve Mel ortaokuldan beri ayrılmaz ikilidir. Hem aynı evi paylaşırlar hem de isimlerini taşıyan kozmetik mağazasını birlikte işletirler. İki kadın kendi formülleriyle, kendi markalarını oluşturmuştur ancak mağazalarının ekonomik durumu çok iyi değildir. Bu esnada tanınmış makyaj şirketi sahibi Claire Luna, onları keşfeder; kendilerine ortaklık teklif eder. İkili, kurnaz kadınla iş yapmanın iyi olmadığını anlar ama borçlarının kapanacağını öğrenince şirketin %51’nin kendilerinde kalma şartıyla teklifi kabul ederler. Ancak Mia ve Mel’in ortaklıklarını bitirirse şirketin idaresi Claire Luna’ya geçecektir. Kurnaz kadın, iki dostu birbirine düşürmek için elinden geleni yapar… Ümit vadeden bir şekilde açılan film, bunu kısa müddet içinde harcıyor. Alt metininde kadının gücüne vurgu yapan “Patron Gibi”, rahatsız edecek derecede bel altı esprilerle dolu ve sığ bir senaryosuyla bekleneni vermiyor. Tatsız film, Salma Hayek gibi usta oyuncuları harcıyor.



Yönetmen:

Miguel Arteta

Tür: Komedi

Ülke: ABD