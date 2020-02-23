Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Bugüne kadar eserleri tekrar tekrar beyazperdeye adapte edilen usta edebiyatçı Jack London, sinema dünyasını beslemeye devam ediyor. Bu defa London’ın medeni olmakla tabiatta kalmayı tartıştığı eseri “Vahşetin Çağrısı” aynı adla tekrar beyazperdeye geliyor. Yönetmen Chris Sanders’ın çektiği film, gerçek çekimlerle görsel efektlerin bir karışımı... Eser meşhur aktör Harrison Ford’un yanı sıra Omar Sy, Dan Stevens ve Karen Gillan gibi isimleri bir araya getiriyor. Filmde CGI efektleriyle meydana getirilen bir de köpek var.

20. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika’da geçen malum hikâyede, Buck adlı sevimli ve büyük bir köpek, hırsızlar tarafından evinden koparılır. Önce posta arabasını çeken kızak köpekleri arasına sokulan Buck, sonra altın peşinde koşan insanları taşımaya başlar. Ancak bir ev hayvanı olan Buck, vahşi tabiata epeyce yabancı kalır. Ama Harrison Ford tarafından canlandırılan sahibi John Thornton’la yakınlık kurması ona yeni bir dünyanın kapılarını açar. Zira o özgürlüğe önem veren biridir... Para hırsıyla şekillenen “Altına Hücum” yıllarını arka planına alan eser, 1903’ten bugüne geçerliliğini koruyan bazı üniversal mesajlarıyla seyirciyi etkilemeye devam ediyor. Buna rağmen CGI efektleri ile gerçek çekimlerin bir karşımı olan film, abartılı bir görselliğe sahip. Bunun eserin ruhuna zarar verdiği açık. Dolayısıyla eseri kurtaran şey başta Harrison Ford olmak üzere insan performansları oluyor. Bu ise gerçeklikle karışan CGI kullanımının ruhsuzluğu bize tekrar hatırlatıyor.



Yönetmen:

Chris Sanders

Tür: Macera, Dram

Ülke: ABD