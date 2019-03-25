Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun sahne çalışmaları nedeniyle ve istediği eseri bulamaması sebebiyle çalışma sunmadığını ifade eden Bizim Gönül, Karadeniz'in devamlı esen rüzgarı gibi kaldığı yerden esmeye devam ediyor. Efemir müzik logosuyla müzik severlere sunulan söz ve müziği Bizim Gönül imzası taşıyan “Sevdanın Külleri” isimli esere, başarılı yönetmen Onur Kök ile birde klip çalışması yapıldı. “Sevdanın Külleri” isimli eserin aranjörlüğünü usta müzik adamı Seçkin Özer üstlenirken, usta yorumcu Bizim Gönül “Doğru çalışma için en güzel eseri ortaya kaliteli isimlerle çıkardık, 4 yıllık ara bana bir şey kaybettirmedi, müzik severlere en güzelini sunma arzuma kavuştum” dedi. “Sevdanın Külleri” isimli eserle farklı bir tarz yakaladığınıda sözlerine ekleyen Bizim Gönül akustik Karadeniz müziğinde evrenselliği yakalama çabasında olduğunu belitti.

7 BÖLGE BİR SANATÇI

Karadeniz’den, Güneydoğuya kadar festival, düğün ve konser organizasyonlarının değişmez ismi Bizim gönül, bunun sebebini “Sahnede sadece Karadeniz müziği değil sanat müziğinden 7 bölgenin türkülerine kadar seslendiriyorum. Geniş repertuvarım ile aldığım müzik eğitiminin sahnede hakkını veriyorum, böyle olunca da tercih konusu oluyorum” dedi.