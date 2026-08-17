İstanbul'da artan kira ve konut fiyatlarına karşı hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde yeni ayrıntılar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 15 bin kiralık konut yapılacağını açıklarken, projenin ilk teslimlerinin Eylül ayında gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu. Vatandaşlar ise ''TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler?'' merakla araştırmaya devam ediyor.

TOKİ tarafından ilk kez uygulanacak kiralık konut modeliyle dar gelirli vatandaşların piyasa koşullarının altında kira bedelleriyle konutlara erişebilmesi hedefleniyor. Projede farklı gruplara yönelik kontenjanlar oluşturulması planlanırken, başvuruların sosyal konut projelerinde olduğu gibi şeffaf ve hakkaniyetli bir sistem üzerinden alınacağı belirtildi. Peki, TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ'nin İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvuruların alınacağı Bakan Murat Kurum tarafından açıklandı. Mevcut açıklamalarda başvuruların başlayacağı kesin tarih henüz paylaşılmadı.

Projeye ilişkin başvuru süreci, kontenjanlar ve diğer ayrıntıların açıklanması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız" dedi.

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesinin başvuru kriterlerinin tamamı henüz açıklanmadı. Bakan Murat Kurum'un verdiği bilgilere göre projede farklı vatandaş gruplarına özel kontenjanlar ayrılacak.

Alt gelir grubunda bulunan vatandaşlar, sosyal yardım alan kişiler, kentsel dönüşüm sürecine dahil olan veya dönüşüme girmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık ev bulmakta zorlanan kişiler, emekliler ve memurlar kiralık sosyal konut projesinden faydalanabilecek.

Hak sahibi vatandaşlar, kiraladıkları konutlarda 3 yıl süreyle yaşayabilecek. Üç yıllık dönemin sonunda projenin tamamlanması ve konutların aynı model kapsadmında başka vatandaşlara tahsis edilmesi öngörülüyor.



TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRASI NE KADAR OLACAK?

15 bin kiralık sosyal konut için net kira bedeli açıklanmadı. Bakan Murat Kurum, konutların piyasa rayiçlerinin çok altında fiyatlarla kiraya verileceğini belirtti.

İstanbul kiralık sosyal konutların kira tutarlarının İstanbul'daki mevcut piyasa koşullarından daha uygun olması bekleniyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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