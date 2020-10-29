Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde tartıştığı 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden şarkıcı Halil Sezai, 18 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

5 ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sezai hakkında, “alenen hakaret”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit”, “mala zarar verme” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Halil Sezai yarın Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.