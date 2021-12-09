Türkiye Gazetesi

Neler Oluyor Hayatta programında Kocaeli Devlet Hastanesi'nde eylemde olduğu gerekçesiyle hastaya bakmadığı ileri sürülen doktor hakkında eleştirilerde bulunan Hakan Ural, konuşmasında bazı sağlıkçıları da eleştirdi. Yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken Ural, kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

“HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR”

"Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor" diyerek sözlerine başlayan Hakan Ural, sunucu Nur Tuğba Algül'ün çocuğu olan Arden Namlı üzerinden bir örnekte bulunarak "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi. Algül ise bu sözlere karşılık olarak "Yaparım" yanıtını verdi.

“SÖZLERİM ÇARPITILIYOR”

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Ural, kendini şu sözlerle savundu: "Bu saldırılar bitmeyecek gayet iyi biliyorum! Her söylemimden cımbızla çekip çarpıtıp en iyi yaptıkları şey olan kışkırtma ve sosyal medya üzerinden algı oluşturma olanlar yine iş başında! Ben bu dünyada şu yaşımda 40 yıldır yanlışım doğrumla göz önünde bilinen biri olarak asla hiç bir kurum veya kişiye bilerek isteyerek sürç-ü lisan etmem tanıyan herkes bilir tanımayan sorar öğrenir!"

“SAĞLIKÇIMIZI KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM”

"Sağlıkçılarımızla ilgili söylem ve görüşlerim bu kadar ortadayken ve biliniyorken bu konuda bile sosyal medyada algı oluşturmaya çalışıyorsunuz! Yazıklar olsun... Bugün acil hastası olan birine kendi tasarrufundan grev yapıyorum diye bakmayan 1 sağlıkçıyı empati yaparak eleştirdim evet her kurumda yanlış yani 1 kişiyi kişisel eleştirmemi! O kişi senin evladın veya anan baban olabilir ve müdahale edilmezse ölebilir dedim... Görüşüm bu ama teşbihlerimden dolayı bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim tabi ki."

“BENİ MEZARA SOKTUNUZ”

"Beni linç etmeye ettirmeye çalışanlar gibi egom, kibirim yok ben halkımı milletimi kemiksiz seven biriyim... Siz şeytani planlarınıza devam edin . Beni her an her saniye hedef göstermeye insanları gaza getirip kışkırtmaya ayırdığınız zaman ve çabayı başka bir işe ayırsanız alim olurdunuz ! Nefretiniz o kadar büyük ve acımasız ki hasta yatağımda bile tedavi görürken beni mezara soktunuz."

“BENİ VATAN HAİNİ YAPTILAR”

Bugün yayınlanan programda da konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Ural, "Dün, bir sağlıkçımızın acil serviste takındığı tutumu eleştirdim, sağlıkçıları değil. Sevgili sağlıkçılarımıza sesleniyorum. 53 yaşındayım beni 16 yaşımdan beri tanıyorsunuz. Sizi değil, toplumun herhangi bir kesimini ayırt etmeksizin; dili, dini, ırkı ne olsun benden insanımı kırma veya aşağılama bekler misiniz? Niyetim bu olmasına rağmen birinizi bile kırıp incittiysem Allah rızası için özür dilerim.

Dün Meclis'te bütçe görüşmeleri yapılıyor. Bir milletvekilinin evinde terörist yakalanmış. İçişleri Bakanı buna rağmen Meclis'te saldırıya uğruyor ama Türkiye'nin birinci gündemi Hakan Ural. 45 bin tweet. Cahil dediler. Mezarda ölmüş anneme saldırdılar. Beni vatan haini yaptılar" dedi.

Hakan Ural koronavirüs sürecini anlattı: Yaşadığıma inanamıyorum Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan sunucu Hakan Ural, ekranlara geri döndü. Yaşadığı zorlu süreci anlatan ve 'yaşadığıma inanamıyorum' diyen Ural, gözyaşlarına hakim olamadı.

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural’dan ilk paylaşım geldi! Yaşadıklarını anlattı Koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan ünlü sunucu Hakan Ural, hastaneden taburcu oldu. Eve geçen Ural, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Yaptığı paylaşımda zorlu süreci anlatan sevilen sunucu, , "Hamdolsun şimdilik tamamım. Bir tedirginlik oluyor tabii. Beni bu süreçte yalnız bırakmayan her dakika arayan soran atladığım dönemediğim kim varsa hakkını helal etsin" dedi.

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