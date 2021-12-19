Türkiye Gazetesi

Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı. Usta sanatçının oyuncu olan ve en büyük oğlu olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti. Dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Altınmeşe’nin ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.

11’NCİ KATTAN DÜŞTÜ

Katılacağı bir program için Mersin’e giden ünlü türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, kaldığı apartmanın 11’nci katından düşerek hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ROL ADLIĞI DİZİ VE FİLMLER

Ali Murat Altunmeşe'nin yer aldığı bazı filmler: Ali Baba ve 7 Cüceler 2015, Bir Don Juan Öldürmek 2014, son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

İKİ OĞLUDA OYUNCU

Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veriyor. Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.

2 yıl sonra annesine kavuşan Nusret’e tepkiler üst üste geldi! Dünyanın en ünlü kasabı olan Nusret Gökçe, iki yıl aradan sonra ilk defa annesini ziyaret etti. Annesiyle duygusal anlar yaşayan Gökçe, annesiyle doya doya hasret giderdi. Sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulunan Nusret’e tepkiler ise üst üste geldi. Yapılan yorumlarda çoğu kişi, “O kadar paranın içinde anneni oturttuğun eve bak” yorumunu yaptı.

Nusret yeni mekanı için açtığı iş ilanıyla gündemde: Verdiği ücret ise dikkat çekti Londra’nın göbeğinde açtığı restoranıyla İngiliz basınının gündemine oturan sosyetik kasap Nusret Gökçe, verdiği şef ilanıyla yine gündemde. Nusret, verdiği ilanda işe alacağı şef için saatte 12 sterlin yani 150 TL vereceğini belirtti. Aynı zamanda bahşişlerden de para kazanabileceğini açıkladı.

Ailecek yemek 15 bin TL! Nusret yine İngiliz basınının gündeminde Son olarak Londra’da restoran açan ve pahalı fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Nusret, 15 bin TL’lik hesapla yine gündeme geldi. Daha önce 3 burgerin 3.600 TL ve bir bifteğin 7.500 TL olmasıyla tepki çeken Nusret, bu seferde ailecek yenen yemek için ödenen 15 bin TL’lik hesapla gündeme geldi.