Türkücü Songül Karlı’nın değişimi sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi. Sık sık tarzını yenileyen ünlü şarkıcının son hali büyük ses getirdi.
Son olarak ‘Gelinim Mutfakta’ adlı programla ekranlarda yer alan Songül Karlı, yüzüne Fransız askısı yaptırdı. İple yüzünü gerdiren ünlü şarkıcı 20 yaş gençleşti. Karlı’nın son halini görenler şaşkınlığa uğradı. Ünlü şarkıcının önceki hali ile sonraki halini karşılaştıranlar gördükleri değişim karşısında hayrete düştü.
Songül Karlı'nın son hali...
Seda Akgül değişimiyle şoka soktu: Son hali Survivor Sude’ye benzetildi
Seda Akgül değişimiyle şaşırttı. Instagram’ı aktif kullanan Akgül, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şoka soktu. Ünlü sunucuyu görenler Survivor yarışmacısı Sude’ye benzetti.
Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimiyle şaşırtıyor, görenler Hadise sanıyor Müjdat Gezen, Melek Baykal, Alişan ve Çağla Şıkel gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy değişimiyle şaşırttı. Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdilerde şarkıcı Hadise’ye benzetiliyor.