Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizde kaybolan bir kişi aranıyordu. Bu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken, yardım istedi.

“DUALARINIZI ESİRGEMEYİN LÜTFEN”

Burhaniye’ye 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden denize açılan İsmail Nayman Arık, bir süre sonra bağırarak yardım istedi. Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken, Balıkesir’de kaybolan kişiyle ilgili yardım istedi.

Girişken paylaşımında “Babam 3 gündür Edremit Körfezinde aranıyor! Dualarınızı esirgemeyin lütfen” ifadelerine yer verdi.

Kısa süre sonra yayılan haberler sonrası Ogeday Girişken sosyal medya hesabından açıklama yaparak durumun yanlış anlaşıldığını bildirdi.

Ogeday Girişken, “Arkadaşlar benim babam değil bir arkadaşımın babası için paylaşmıştım ama ilginiz için teşekkürler. Arkadaşım için destek olursanız çok sevinirim” dedi.

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