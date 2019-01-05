Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını, İstanbul’un Eyüpsultan semtinden başlattı. Cuma namazının ardından basının karşısına geçen Yıldırım adaylığı ve çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul için proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, “7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak’tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİ ABAD EDECEĞİZ

“Tecrübemizle yaptıklarımız, İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacaktır” diyen Binali Yıldırım, “İnşallah İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum. Bu süreçte önemli olan konuşmak değil, dinlemek olacak. İstanbul’un her mahallesinde, ilçesindvatandaşı dinleyeceğiz” diye konuştu. Binali Yıldırım, Adalar’daki faytoncuların eziyetine uğrayan atlarla ilgili adım atacaklarını hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifinin gündeme getireleceğini ifade etti.