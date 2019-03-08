Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye  Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan Beyefendi'nin vefatını derin bir  teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan'ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni  vatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.