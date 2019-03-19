Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bahçeli seçimlere 12 gün kala ortak mitingle beraber toplamda 12 mitinge imza attı. Bahçeli’nin miting gerçekleştirdiği Yozgat, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Aksaray, Nevşehir ve Zonguldak’ta ittifak yok. Ancak söz konusu illerde 24 Haziran’ın ardından MHP’nin oylarını artırdığına dikkat çekiliyor. Bahçeli’nin miting yaptığı illerdeki alanlar 24 Haziran seçimlerine göre daha kalabalıktı. Bahçeli, gittiği illerdeki kalabalık için ‘kartopu gibi büyüyecek’ ifadelerini kullanmıştı. Miting alanlarındaki kalabalık Bahçeli’nin sözlerini adeta doğrular nitelikteydi. MHP kurmayları, alanlardaki kalabalığın “Partinin oylarının yükseliş eğiliminde olmasıyla” açıklıyor. MHP kurmayları ayrıca, “Partiler arasında oy geçişkenliği en fazla AK Parti ve MHP’de görülüyor. Ancak ittifakla bir araya gelen iki partinin oylarının diğer partilere geçişkenliğinin de önüne geçildiği” vurguluyor. Öte yandan Bahçeli, seçim gezilerinin ikinci yarısına yarın başlıyor. Antalya ve Isparta’ya gidecek olan Bahçeli daha sonra Tokat, Adana, Mersin ve Osmaniye’de de miting yapacak.