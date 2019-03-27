Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin seçim sürecinin başından beri her platformda reddettiği “HDP ittifakı” ayyuka çıktı. HDP’nin uzantısı PKK hakkında menfi tek bir söz dahi söyleyemeyen ittifakın genel başkanlardan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu, “HDP ile seçimde iş birliği yok”, İYİ Partili Meral Akşener, “Biz İYİ Parti’nin çekilmek istendiği çukura girmeyeceğiz”, Saadet Partili Temel Karamollaoğlu ise, “Hiçbir yerde hiç kimse ile ittifak yapmadık” diyordu. Ancak PKK/KCK iltisaklı tam 334 kişinin CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden aday yapıldığı ortaya çıktı. CHP’nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, PKK/KCK terör örgütü iltisaklı 13 kişiyi, İzmir Adayı Tunç Soyer de 14 kişiyi, Ankara Adayı Mansur Yavaş ise, örgütle iltisaklı 2 kişiyi CHP listesinden belediye meclis üyesi adayı gösterdi. Örgütle bağlantılı adaylardan 224’ü CHP’den, 81’i Saadet Partisi’nden, 29’u ise İYİ Parti’den aday gösterildi. İşte gizli ortaklıktan bir kaç örnek:

∂ Kocaeli’nde HDP’nin milletvekili adayı olan Fatma Yıldırım şimdi de Saadet’ten Dilovası Belediye meclis üyesi adayı oldu. Kontenjan adayının seçilmesi halinde başkan yardımcısı olacağı ileri sürüldü.

∂ Saadet Partisi, Adıyaman’da Ahmet Faruk Ünsal’ı aday gösterdi. Şehirde CHP ve HDP aday çıkarmayarak, Saadet’in adayına destek olma kararı aldı.

∂ HDP Eyyübiye İlçe Örgütü, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, ilçe belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı için Saadet Partisi’ne oy verilmesini istedi.

∂ HDP ve CHP’nin Manisa Turgutlu’da ittifak karşılığında belediyeyi parsel parsel bölüştükleri görüşmeler kayıt altına alınarak, sonunda protokol imzalandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı TRT Haber programında yayınlanan telefon görüşmelerine ait kayıtlarda, HDP’ye 3 meclis üyeliği, 1 belediye başkan yardımcılığı ve belediyeye bağlı bir kuruluşun verilmesini içeren ifadeler yer aldı.

∂ Bursa’daki CHP-HDP ittifakı, HDP’nin il teşkilatı tarafından Ulus Mahallesi’nde düzenlenen nokta mitinginde de ortaya çıktı. HDP İl Eş Başkanı Resul Baykara, Bursa’da bazı ilçe ve Büyükşehir’de aday göstermediklerini belirtip, bunun yerine AK Parti-MHP karşısındaki adaya oy verilmesini isteyerek, CHP Büyükşehir Adayı Mustafa Bozbey’i işaret etti.

∂ CHP, Batman’da HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kendi yazıp seslendirdiği “Giden Kuşlar” şarkısıyla Batman’da seçim çalışmasını sürdürdüğü ortaya çıktı. CHP’nin Batman belediye başkan adayı Enver Erdem, açtığı lokalin yanı sıra seçim minibüsünde Demirtaş’ın seslendirdiği “Giden Kuşlar” şarkısı ile oy istemesi ittifakın ne boyutta olduğunu ortaya koydu.