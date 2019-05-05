Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî Seçimlerinin ardından oluşan İstanbul düğümüyle ilgili tarihî bir çıkış yaptı ve mega kentte seçimlerin yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Suskunluğunu bozan Cumhurbaşkanı “Ortada bir şaibe, yolsuzluk var ve bunun ortadan kaldırılması hem YSK’yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hâle gelecektir” dedi.

ARTIK YETTİ

MÜSİAD Genel Kurulunda konuşan Erdoğan dünyanın birçok yerinde yarım, bir puanla olunan yerlerde bile seçimlerin yenilendiğini hatırlatıp “Niye? Gönüller huzur bulacak” diye açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi: Hele hele burası İstanbul. Bu bir kasaba değil, ilçe, belde değil. Bakın ben bugüne kadar hiç konuşmadım, hep sustum. Ama diğerleri konuştu ve ‘Vurun abalıya’ dediler, vurdular ama artık yetti. Burada bir şaibe var. Bu açık ortada. Yolsuzluk var açık ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz. Olay bu kadar basit.

KURBAN EDEMEYİZ

Bütün bu yolsuzluklar karşısında ben bir genel başkan olarak halkımın iradesini, halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. düşünebiliyor musunuz, 27-28 binden, 13 bine kadar bu sayımlarda oylar düşüyorsa, burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken, yani bunu kovalamayalım mı, bunu takip etmeyelim mi? Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkan’ım, bu seçim yenilenmeli. Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. Usulsüzlüklerle, hukuksuzluklarla bir 31 Mart’ı kurban etmek istemiyoruz.

NEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Sandıkta memur değil de bankadaki sözleşmeli işçiler o sandıklarda görevlendirilirse ve bunun üzerinde hâlâ neyi düşünüyoruz? Maalesef 4-5 bankanın işçileri sandıklarda görevlendiriliyor. Peki ne diyorlar? Diyorlar ki ‘Bunu bizden kaymakamlar istedi.’ İsteyebilir. Eğer kaymakam böyle bir yanlış yapmışsa sen bu yanlışı uygulamak zorunda değilsin ve bu yanlışa da hak vermek durumunda değilsin. Çünkü kanun ortada. Ne diyor yasa? Memur diyor, yani 657. Bunlar 657 değil, bunlar bankada çalışan bir işçi. Şimdi bunları kabul mü edelim?

YSK TEHDİDE NİYE SUSUYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK üyelerini “İptal kararı verirseniz, insan içine çıkamazsınız, Kızılay’da yüzünüze tükürürler” diye baskı altına almaya çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay’a da yüklendi. YSK’nın bu tehdide cevap vermemesini de eleştiren Erdoğan şunları söyledi: Bu şekilde bir uyarıyı, ‘imada dahi bulunamazsınız’ der Anayasanın 138. maddesi. Ben de burada bir şeye üzülüyorum. Yüksek Seçim Kurulunun Sayın Başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle ‘Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz?’ demiyor?