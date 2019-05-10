Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından partilerde 23 Haziran için hazırlık başladı. 6 Mayıs’ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın mektubunun ardından PKK’nın siyasi temsilcisi HDP’nin İstanbul seçimlerinde nasıl tavır alacağı merak ediliyordu. YSK’nin kararının ardından olağanüstü gündemle toplanan Merkez Yürütme Kurulunda HDP İstanbul seçimlerine yönelik tutumunu kesinleştirdi. Kurulda yapılan tartışmaların ardından ‘İstanbul İttifakı’ adı altında bir ittifak söylemi geliştirilerek seçmenlerden Ekrem İmamoğlu için oy istenmesine karar verildi. Bu süreçte İstanbul milletvekilleri ile bazı genel başkan yardımcılarının da İstanbul’da kalarak seçim çalışmalarını koordine etmesi kararlaştırıldı.