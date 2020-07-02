AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesine ilişkin, "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır
02.07.2020 - 11:36 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesine ilişkin, "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Sözleşmesi,story_,
715086 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/715086.aspx
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