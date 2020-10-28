Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özür de yetmez diyen Kurtulmuş; "Macron ve "hakikate/insanlığa Fransız” sözde entelijansiyası zehirli dilleri, kirli zihinleriyle İslam’ı sözümona aşağıladıkları bu “karikatür” siyasetini derhal sona erdirmelidir. Haysiyetsizliğin ve şerefsizliğin kitabını yazanlara, karikatürünü çizenlere, siyasetini yapanlara ve bunu medeniyet diye pazarlayan piyasa tapıcılara söyleyecek sözümüz; kininizde boğulun!" açıklamasında bulundu.