Özür de yetmez diyen Kurtulmuş; "Macron ve "hakikate/insanlığa Fransız” sözde entelijansiyası zehirli dilleri, kirli zihinleriyle İslam’ı sözümona aşağıladıkları bu “karikatür” siyasetini derhal sona erdirmelidir. Haysiyetsizliğin ve şerefsizliğin kitabını yazanlara, karikatürünü çizenlere, siyasetini yapanlara ve bunu medeniyet diye pazarlayan piyasa tapıcılara söyleyecek sözümüz; kininizde boğulun!" açıklamasında bulundu.
AK Parti'li Numan Kurtulmuş: Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir
28.10.2020 - 14:50 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti'li Numan Kurtulmuş Macron'un açıklamalarına ilişkin "Beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş, sahte bir medeniyetin temsilcisi ve iki yüzlü çamur siyasetinin başaktörü Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan özür dilemelidir." dedi.
Etiketler : Numan Kurtulmuş,
742358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/742358.aspx
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