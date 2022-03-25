Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından hız kesmeden Ukrayna-Rusya diplomasisini sürdürdü. Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaştaki son durum ve müzakerelerin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişi yaptı.

"AKTİF VE İLKELİ POLİTİKA"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

Erdoğan’dan Brüksel dönüşü önemli açıklamalar! Asgari ücrete ek zam sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. F-16'ların modernizasyonlarına ve yeni alımlara olumlu yaklaşımlar olduğunu belirten Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine bu konuyu yakından takip edeceğini ilettiğini söyledi. Asgari ücrete ek zam konusunda da olumlu sinyaller veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya ambargo konusunda "Birincisi ben halkımı karda kışta soğukta bırakamam. İkincisi sanayimizi tamamen sıfırlayamam. Bunları korumak durumundayız. Biz devletiz, 85 milyon nüfusumuz var." diye konuştu.

Liderler Zirvesi sonrası Erdoğan’dan kritik mesaj: Müttefikler arasında ambargo olmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada Türk Savunma sanayisine uygulanan ambargo hakkında müttefik ülkelere önemli mesajlar verdi. Erdoğan, müttefikler arasında gizli ya da açık ambargoların gündeme dahi gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 20.30'da Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.