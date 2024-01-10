Erdal Beşikçioğlu siyasete atılıyor, Behzat Ç. CHP’den başkan adayı
CHP, Ankara Etimesgut için tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermeyi planlıyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan geçen karar Parti Meclisi'nde de onaylandı. Beşikçioğlu'nun adaylığına Mansur Yavaş'ın karşı olduğu iddia ediliyor.
31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi.
PARTİ MECLİSİ'NDE ONAYLANDI
Duvar'ın haberine göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara'da Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. Parti Meclisi de Beşikçioğlu'nun adaylığını onayladı.
CANDAŞ TOLGA IŞIK DUYURDU
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Candaş Tolga Işık, "Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum, 'CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım' dedi. Amirim hayırlı olsun dedim:)" ifadelerini kullandı.
ADAY OLURSA MANSUR YAVAŞ ÇEKİLECEK İDDİASI
Öte yandan, Mansur Yavaş'ın Parti Meclisi'nde Beşikçioğlu'nun adaylığına onay çıkarsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını geri çekeceği öne sürüldü.
Yavaş, İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut adayı olarak gösterilmesini istedi.
Kaynak: Duvar