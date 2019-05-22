Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı noktanın spesifik bir nedeni olmamasına rağmen daha çok 50 yaşın üzerindeki bireylerde ortaya çıktığını belirten Göz Sağlı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Karaca, “Göz arkasındaki retinada yer alan sarı renkteki görme hücrelerinin barındığı merkezdir. Bu merkezin yaşamış olduğu dejenerasyon, halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonudur. Tam olarak bilinmese de sarı nokta hastalığının yaşanma sebebi, farklı retina hastalıkları, güneş ya da zararlı ışınlar gibi faktörler etkileyebildiği gibi çinko eksikliği yaşanan beslenme sonucunda da görülebilmektedir. Bakılan objelerin etrafının görülüp merkezinin görülememesi, eğik, çarpık ya da bulanık görme gibi belirtileri bulunan hastalık uzun süreli görme kayıplarına sebep oluyor. İleri yaşlarda görülen sarı nokta hastalığı, genç bireylerde de belirli durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Bunlar hipertansiyon, metabolik hastalıklar ya da güneş ışığına fazla maruz kalınması durumda oluşabilmektedir. Erken teşhis edilebildiğinde engellenebilir yöntemler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde beslenme odaklı özellikle çinko değeri yüksek besinler hastalığın etkisini azaltabilmektedir. Son dönem tedavi yöntemleri arasında ise göz içi enjeksiyon tedavisi uygulayarak hastalığın önüne geçilebilir” dedi.