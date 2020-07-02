Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor” diyen Koca, özetle şunları kaydetti:

∂ Son bir ayda Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların yaş ortalamasında düşüş eğilimi var. En fazla vaka 25-45 yaş arasında görünüyor.

∂ Hareketlilik arttıkça daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğu anlaşılıyor. Hastalığı hafif atlatmak bahane olamaz, virüsü bu yolla bir başka yakınına, annesine, babasına taşımış oluyor.

∂ Büyüklerimizi, dün evde izole ederek korumayı başarmıştık. Bugün dünden daha fazla risk altındalar.

∂ Salgın boyunca vefat edenlerde 60 yaş üzeri ve en az bir alt hastalığı olanların oranı yüzde 72’ye yakındır.

∂ Son günlerde yoğun bakım hastalarımızın sayısındaki artışla birlikte entübe hastaların yaş ortalaması daha da yükseliyor. Entübe hastalarımızda bir önceki ay 65,2 olan yaş ortalaması, bu ay sonunda 67,4’e yükseldi.

∂ (65 yaş üstüne yönelik) Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız.

∂ Vakaların yüzde 53,74’ü tüm şehirlerle irtibat hâlinde olan İstanbul’da tespit edildi.

∂ Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’da günlük vaka sayılarında dikkat çekici artış var.

∂ Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın.

∂ Toplam 153 bin kişiden 132 bininin taraması tamamlandı. Taşıyıcılık oranı yüzde 0,24. Antikorda ELİSA testi ile ilgili yaptığımız taramada da koruyuculuk yüzde 0,81.

∂ (Okulların açılması) Salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın, salgının seyrine göre tartışılır, öneri olursa bunu paylaşırız.