Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19 karantina sürecinde evlerde kapalı kalmak bir taraftan çok yemek yemeyi bir taraftan da hareketsizliği getirdi. Bunun sonucunda kadın erkek birçok kişi pandemi sürecinden en az beş kilo fazla ile çıktı. Ancak uzmanlar, pandemi döneminde alınan kiloların hareketsizliğin yanı sıra yaşanan depresyona da bağlı olduğunu belirterek duygusal dalgalanmaların kilo almayı tetiklediğini bildiriyor.

Günümüzün en büyük iki problemi olan şişmanlık ve anskiyetenin birbiriyle çok yakın ilişkide olduğunu söyleyen nöroloji uzmanı Dr. Mehmet Yavuz “Kilo almak depresyona yol açacağı gibi, depresyonun sebep olduğu bir sonuç da olabilir. Fiziki egzersizlerden kaçınan ve spor yapmaktan hoşlanmayan, bu durum karşısında kilo almaya başlayan kişi mutlaka kendini sorgulamalıdır. Kilolarımla barışığım telkini ise tamamen kendi kendini kandırma çabasından başka bir şey değildir” dedi.

YEMEK YEME RAHATLAMA YOLU

Kilo artışının büyük oranda stresin veya duygusal bir aksaklığın doğal sonucu olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Yavuz kadınların bu anlamda daha büyük risk altında olduklarını belirterek “Şöyle ki, özellikle kadınlar için yemek yemek hem rahatlama hem de kızgınlık kaynağı olmaktadır. Bu durum kişiyi içine alan kısır bir döngüye dönüşür ve kilolu olduğu gerçeğine daha fazla yemek yiyerek karşılık verir. Hareketsiz bir hayat biçimini benimseyen kadınlarda her geçirilen gebelik vücutta fazladan kilo bırakır. Eğer bir anne adayı, hamilelik boyunca gereğinden fazla kilo aldıysa ya da doğum sonrasında bu fazla kiloları atmak için çaba sarf etmediyse ve çok sayıda doğum yaptıysa kilo vermek zorlu bir mücadeleye dönüşecektir” dedi.

ANTİDEPRESAN KULLANIMINA DİKKAT!

Depresyonun sonucu olarak kilo alanların antidepresan konusunda çok daha fazla dikkatli olmaları gerektiğine işaret eden Dr. Mehmet Yavuz “Çünkü birçok antidepresan yan etki olarak kilo almaya sebebiyet verebilir. Bu antidepresanlardan kaçmak için bir sebep değildir ancak fazla kilolarla baş etmek için kullanılacak bir yöntem de değildir. Depresyonsebebiyle ilaç kullanan kişilerin kilolarını sık sık takip etmeleri, eğer kontrolsüz bir kilo alma söz konusu ise derhâl hekimleri ile görüşmeleri gereklidir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki, bir kişi ancak harcadığından daha fazla gıda veya kalori alırsa ya da tersinden söylersek aldığı gıda veya kaloriden daha az harcarsa şişmanlar. Antidepresan kullanmak yerine hareketi tercih etmek hem ruh durumunu düzeltir hem de kilo vermeye yardımcı olur” dedi.