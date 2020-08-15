Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde artık günlük 60 binin üzerinde test yapıldığını hatırlatan Doç. Dr. Yiğit, buna rağmen pozitif hasta sayısında anlamlı bir yükseliş olmadığını ifade etti. Ağustos ayının başından itibaren test yaptıranların sayısının yüzde yüz arttığını ifade eden Doç. Dr. Yiğit “Vatandaşımız ‘Bende virüs var mı, test yaptırmak istiyorum’ mantığıyla hareket etmeye başladı. Salgına karşı bilincin yüksek olması güzel ama test yaptırmaya çalışarak güven telkin etmek hatadır. Test yaptırıp negatif çıkmaları bu hastalığı atlattıkları ya da korundukları manasına gelmez. Test yaptırarak güven yüklemek koruma tedbirlerinde zafiyete yol açtığını görüyoruz. Testin negatif çıkmasının hiçbir getirisi yok. Bizim teste değil maskeye, mesafeye ve temizliğe güvenmemiz lazım” dedi. İHA