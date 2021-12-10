Türkiye Gazetesi

Dünyada çocuk sağlığını en çok tehlike altına sokan problemlerden biri haline gelen obezite ile mücadele için Meksika harekete geçti. Çocukların dengeli beslenmeye teşvik edilmesinin önünü de açmak isteyen yetkililer, ilkokullarda abur cubur ve şekerli içeceklerin satışının yasaklandığını duyurdu.

OTOMATİK SATIŞ MAKİNELERİ DE YASAKLANDI

Meksika’da meclis, Çocuk ve Ergen Hakları Kanununda değişiklik yaparak ülkedeki tüm kamu ve özel ilköğretim okullarında paketlenmiş yüksek kalorili gıdalar ve şekerli içeceklerin satışı ile söz konusu yiyecek ve içeceklerin ücretsiz dağıtımını oybirliğiyle yasakladı. Ürünlerin otomatik satış makineleriyle yapılan satışları da yasak kapsamında alındı.;



KORONAYA BAĞLI ÇOCUK ÖLÜMLERİNDE OBEZİTE FAKTÖRÜ

Meclis Çocuk ve Ergen Hakları Komisyonu Başkanı Ana Lilia Herrera yaptığı açıklamada, Meksika'da okul çağındaki çocukların yüzde 38'inin obez olduğunu belirterek, Covid-19'a bağlı her 10 ölümden 7'sinin aşırı kilo ya da obeziteye dayalı hastalıklarla ilgili olduğunu aktardı. Herrera yapılan kanun değişikliği ile amaçlarının çocukluk çağındaki obeziteyi önlemek ve bununla mücadele etmek olduğunu ifade ederek, ilköğretim okullarına devam eden çocuk ve ergenlerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek olduğunu açıkladı.



Herrera, sadece kanun değişikliği yaparak çocukların beslenme yetersizliği ya da obezite gibi sorunları ile mücadele edilemeyeceğine dikkat çekerek, çocuk sağlığı için daha fazla maddi kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.

ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez Yapılan bir araştırmaya göre ABD'deki gençlerin yarısından fazlasının obez veya aşırı kilolu. Bu durum ülkede giderek artıyor.

İnsan beyni küçülüyor! Nedeni ise obezite ABD’li bilim adamlarından dikkat çeken araştırma. Bilim adamları ölen kişilerin otopsi verilerini kullanarak modern insan beyninin kütlesi son 50 bin yılda yüzde 5’ten fazla küçüldüğünü tespit etti. Bu küçülmenin sebebi halen bilinmezken bilim adamları araştırmalarına devam ediyor.

Uzmanlar uyardı: Obezite Covid-19 riskini 3 kat arttırıyor 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüse çare aranmaya devam ediyor. Virüsü inceleyen ABD’li bilim adamlarından yeni bir uyarı geldi. Bilin adamları obezitenin Covid-19’dan hastaneye kaldırılma riskini 3 kat arttırdığını açıkladı.

Çocuklara obezite ameliyatı yapılır mı? Çocukluk çağı obezitesi Tip 2 diyabet, kalp ve damar hastalıkları, böbrek hastalıkları ve kanser riskini de beraberinde getiriyor.