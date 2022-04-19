Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, 7 COVID-19 hastasından yaklaşık 1'inin, virüse yakalandıktan en az dört ay sonra, virüsü solunum yollarından attıktan çok sonra virüsün genetik kalıntılarını dışkılarında atmaya devam ettiğini buldu. Bu sonuçlar, bazı COVID-19 hastalarının neden karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomları aylarca geliştirdiğini açıklayabilir.

Stanford Üniversitesinde tıp ve genetik doçenti Dr. Ami Bhatt, "Solunum yolu enfeksiyonlarını temizleyen, yani artık solunum yollarında SARS-CoV-2 için pozitif test vermeyen insanların dışkılarında SARS-CoV-2 RNA'sını atmaya devam ettiklerini bulduk. Özellikle bu insanlar yüksek bir GI (Gastrointestinal) semptomları insidansına sahipti." şeklinde konuştu.

BAĞIRSAKLARDA COVID-19 KALINTILARI

Bu çalışma için araştırma ekibi, Mayıs 2020'de Stanford'da başlatılan erken bir klinik araştırmadan yararlandı. 110'dan fazla hasta semptomlarının gelişimini takip ettiler ve viral yayılımları görmek için düzenli dışkı örnekleri topladılar.

Araştırmacılar, hastaların yaklaşık yarısının (yüzde 49) tanıdan sonraki ilk hafta içinde dışkılarında COVID RNA kalıntılarına sahip olduğunu buldu. Ancak tanıyı takip eden dört ayda, akciğerlerinde daha fazla COVID kalmadığında, hastaların yaklaşık yüzde 13'ü dışkılarında viral RNA atmaya devam etti. Araştırmacılar, yaklaşık yüzde 4'ünün ilk teşhislerinden yedi ay sonra dışkılarında hala viral RNA döktüğünü buldu.

Bhatt, RNA'nın gerçek canlı virüs değil, koronavirüsün genetik kalıntılarını oluşturduğunu vurguladı. Bu nedenle bir kişinin dışkısının bulaşıcı olması mümkün değil.

Yeni çalışma çevrim içi Med dergisinde yayınlandı.

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