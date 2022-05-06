Türkiye Gazetesi

Xinhua’nın haberine göre, Panama Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Birimi Ulusal Başkanı Lourdes Moreno, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) uyarı yapılan gizemli hepatitin 2 yaşında bir erkek çocuğunda tespit edildiğini doğruladı. Ülkede ilk gizemli hepatit vakası kayıtlara geçerken ulusal basında yer alan haberlere göre ABD’nin Ohio eyaletinde 8 çocuk daha gizemli hepatit virüsüne yakalandığı en büyüğü 10 yaşında olan 8 çocuktan 1’inin hastalık nedeniyle karaciğer nakli olduğu belirtildi. ABD genelinde gizemli virüse yakalanan çocukların sayısı 40’ a yükseldi.

ÇOCUKLARIN KARACİĞERİ İFLAS ETTİ

Ülkenin Kuzey Dakota eyaletinde de ilk gizemli hepatit vakası bildirildi. ABD’de Alabama eyaleti 9, California ise 7 vaka ile hastalığın en çok görüldüğü yerler arasında yer alıyor. DSÖ’den 4 Mayıs’ta yapılan açıklamada, 20 ülkeden en az 228 hepatit vakasının bildirildiği ve virüsün görüldüğü 18 çocuğun karaciğer iflasına uğradığı ve karaciğer nakli yaptırdığı bilgisi paylaşılmıştı.

KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirsiz hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Hepatit virüsü nisanın sonlarına doğru İspanya, Almanya, Polonya, Danimarka, Japonya, ABD, Kanada ve İsrail'de de görülmüştü. Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin yaşandığı, bazı vakaların ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

YENİ BİR KÜRESEL SALGIN

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı. Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

Endonezya'da gizemli hepatit krizi: 3 çocuk hayatını kaybetti Endonezya'da nisan ayında 3 çocuğun gizemli hepatit (karaciğer iltihabı) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.