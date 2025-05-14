Mide kanaması geçirdiğini düşündü, gerçek bambaşka çıktı! Acı haberi hastanede aldı

Mide kanaması geçirdiğini sanarak gittiği hastanede kolon kanseri tanısı alan Manisalı 2 çocuk babası 32 yaşındaki Emre Kundak, adeta şok oldu. Genç yaşında yakalandığı hastalığı yenerek ailesine dönmek isteyen Kundak, tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı.

Manisa’da makine pres operatörü olarak çalışan Emre Kundak, mide kanaması şüphesiyle başvurduğu hastanede duydukları karşısında şoke oldu.

BAĞIRSAK KANSERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gaitasında kan görmesi üzerine doktora başvuran Kundak’ın mide ve bağırsaklarını incelemek amacıyla gastroskopi ve kolonoskopi yapıldı. Kundak, uzun süredir mide şikayetleri olduğu için gaitasında görülen kanın mide kanamasından kaynaklandığını düşünüyordu. Ama incelemeler, sorunun midesinde değil, bağırsaklarında olduğunu gösterdi. Kundak’a konan tanı, bağırsak (kolerektal) kanseriydi.

''BANA ÇOK KÖTÜ BİR SÜRPRİZ OLDU''

Beklemediği bir tanıyla karşı karşıya kalan Kundak, geçirdiği 4 saatlik robotik cerrahi operasyonun ardından yaşadıklarını şöyle anlattı: "Mide şikayetlerim hep vardı. Mide ağrısı çekerdim, geçerdi. Büyük abdestimde kan görünce yine midemden şüphelendim, mide kanamasıdır dedim. Ne olur ne olmaz diye düşünerek ihmal etmeden doktora gittim. Yapılan tetkikler sonrasında ‘kalın bağırsak kanseri’ tanısı koyuldu. Bu yaşımda böyle bir hastalık bana çok kötü bir sürpriz oldu, allak bullak oldum desem yeridir. Bu hastalık 50-60 yaşlarında görülüyor diye biliyordum.’’

''DOĞRU KARARI VERMİŞİM''

Bu süreçte eşi ve çocuklarını düşündüğünü söyleyen Kundak,

''Doktorla adeta pazarlık ettim, önce ameliyat olmak istemedim, ilaçla tedavi yapsanız dedim. Doktorlarım mutlaka ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Doç. Dr. Tayfun Yoldaş’a başvurdum. Birçok soru sordum kendisine. Ayrıca daha önce açık ameliyat olmuş hastaları bildiğim için alternatif yöntemleri de sordum. Bana robotik cerrahiden bahsetti. Hastaya sağladığı imkanları anlattı. İleri bir yöntem olması, ameliyat izinin küçük olması, kanama riskinin düşüklüğü gibi özelliklerinden söz etti. Ben de robotik cerrahi olmaya karar verdim. Ameliyatın üzerinden 24 saat geçmeden yürüdüm. Doğru karar vermişim."

''KALIN BAĞIRSAK KANSERİ GÖRÜLME SIKLIĞINDA ARTIŞ VAR''

Robotik cerrahi operasyonu sonrasında hastasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Tayfun Yoldaş hastası ve ameliyat yöntemi konusunda şunları söyledi: "Maalesef kalın bağırsak kanserini genç erişkinlerde daha çok görmeye başladık. Erken başlangıçlı kalın bağırsak kanseri görülme sıklığında artış var ve bu artışa dair kesin nedenler henüz bilinmiyor.''

Robotik cerrahi operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yoldaş,

''Şunu belirtmeliyim ki, robotik cerrahi deyince, ameliyatı robot yapıyor gibi algılanabiliyor. Ama öyle değil. Ameliyatı cerrah yapıyor, robot da cerrahın ameliyat için kullandığı bir yöntem. İleri ve gelişmiş bir cerrahi yöntem. Daha net görüntü veriyor, görüntüyü 16 kat büyütebiliyor. Böylece cerraha daha geniş ve ayrıntılı çalışma imkanı sağlıyor. Robot enstrümanları insan bileğine göre çok daha fazla bükülebilme, açılanma imkanı tanıyor, minyatür olduğu için dar ve derin alanlarda çalışmayı kolaylaştırıyor. Robotik cerrahi ile kolon kanserinin yanı sıra genel cerrahinin alanına giren rektum kanseri, mide, özefagus, pankreas kanserleri, karın duvarı fıtıkları, obezite gibi pek çok ameliyatını gerçekleştirebiliyor.'' ifadelerinde bulundu.

Doç. Dr. Yoldaş, ''Hastamız ağrısız ve kısa sürede normal hayata dönebilme olanağı veren bu yöntemi tercih etti. Biz de en kısa sürede taburcu edeceğiz, durumu gayet iyi. Bundan sonraki tedavisini de diğer ilgili hekimlerimizle birlikte takip edeceğiz." şeklinde konuştu.