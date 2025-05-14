Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Bağımlılık sadece bireylerin değil geleceğin meselesi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi gerçekleştirildi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sosyal medya kullanımının çok sayıda negatif ruhsal etkiyle bağlantılı olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Bu etkiler arasında analitik beceri, hafıza oluşumu, empati kaybı ve anksiyete artışı yer alıyor. Bu mecranın uykuya, iş yeri ve okul sorumluluklarına, yakınlarla kurulan bağlara zarar verdiği raporda açıkça ifade ediliyor. Bağımlılık sadece bireyin değil, ailenin, toplumun ve geleceğimizin meselesidir” dedi.

Sosyal Medya Çalışma Grubu ile sosyal medyadaki içerikleri çok yakından takip ettiklerini vurgulayan Göktaş “Çocuklarımızı koruyucu ve önleyici tedbirler alıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın, çocukları için tehdit olduğunu düşündükleri içerikleri kolayca bildirebilmeleri için Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) İhbar Platformu’nu oluşturduk. Sadece geçen sene bu platform ile 2 bin 550 içeriğe müdahale ettik” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da son dönemde sanal kumarın Türkiye’de daha fazla gündem olduğunu belirterek birçok ailenin bu bağımlılık nedeniyle yıkılıp zarar gördüğüne dikkat çekti.