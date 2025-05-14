Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Emlak Katılım’dan 2025 yılına güçlü başlangıç: Ülke ekonomisine 164 milyar TL kaynak

Emlak Katılım’dan 2025 yılına güçlü başlangıç: Ülke ekonomisine 164 milyar TL kaynak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emlak Katılım’dan 2025 yılına güçlü başlangıç: Ülke ekonomisine 164 milyar TL kaynak
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güçlü finansal performansı ve yenilikçi stratejileriyle başarısını sürdüren katılım finans sektörünün yükselen değeri Emlak Katılım, 2025 yılı ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümesini devam ettirdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %67 artışla ülke ekonomisine 164 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %160 oranında artırarak 5.2 Milyar TL’ye çıkardı.

Reel ekonomiye sağladığı katkı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sürdürülebilir finans yaklaşımıyla Türkiye ekonomisine değer katan Emlak Katılım, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı.  Faaliyet gösterdiği alanlarda verimlilik ve sürdürülebilirliği merkeze alan Emlak Katılım, 2025 yılı ilk çeyreğinde ülke ekonomisine 164 Milyar TL’lik kaynak aktararak geçen yılın aynı dönemine göre %67’lik bir büyüme yakaladı.

EMLAK KATILIM 2025 1. ÇEYREK FİNANSAL VERİLERİ

Emlak Katılım’dan 2025 yılına güçlü başlangıç: Ülke ekonomisine 164 milyar TL kaynak - 1. Resim

Net kârını %160 artırarak 5,2 Milyar TL seviyesine taşıyan Emlak Katılım, aktif büyüklüğünü 246 Milyar TL’ye ulaştırırken; toplanan fonlarını 175 Milyar TL’ye yükseltti. Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi %75 düzeyinde gerçekleşirken, %1,05 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve %22,76’lık sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi.

Emlak Katılım’dan 2025 yılına güçlü başlangıç: Ülke ekonomisine 164 milyar TL kaynak - 2. Resim

 

%100 ÖZKAYNAK KARLILIĞIYLA GÜÇLÜ SERMAYE YAPISI

Emlak Katılım, güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 yılı ilk çeyreğinde özkaynak kârlılığını %100 seviyesinde tamamladı. Bu yüksek performans, kurumun kaynaklarını verimli kullanma becerisini ve kârlı büyüme stratejisini ortaya koyarken sürdürülebilir değer üretme vizyonunun da açık bir göstergesi oldu.

SUKUK İHRAÇLARINDA SEKTÖR LİDERLİĞİ 

Emlak Katılım, sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlar ile çalışmalarına devam ederken farklı sektörlerde girişimcileri destekleyen firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık etmeye devam etti. Katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası araçlarıyla reel sektöre güçlü destek sunan Emlak Katılım, 2025 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 4,3 milyar TL tutarındaki şirket sukuku ihracıyla dikkat çekti. Dolaşımdaki toplam 10,6 milyar TL sukuk bakiyesiyle %34’lük pazar payına ulaşan banka, sukuk piyasasındaki liderliğini daha da sağlamlaştırarak sektörün öncüsü olmayı sürdürdü.

SEKTÖRDE BİR İLK: İLK KATILIM ESASLI BİREYSEL PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİ

Katılım finans sektöründe ilklere imza atmaya devam eden Emlak Katılım, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı yetkiyle bireysel portföy saklama hizmetini hayata geçirdi. Daha önce yalnızca kolektif portföy saklama hizmeti sunan banka, bu yeni adımıyla bireysel yatırımcıların da portföy saklama ihtiyaçlarına cevap vermeye başladı. Tam uyumlu denetim süreçleriyle hizmet veren Emlak Katılım, katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunarken, yatırımcı güvenini artırmaya yönelik önemli bir adım attı.

Emlak Katılım’dan 2025 yılına güçlü başlangıç: Ülke ekonomisine 164 milyar TL kaynak - 3. Resim

KURUMSAL ŞUBE YAPILANMASIULA HİZMET AĞI GENİŞLEDİ

Müşteri odaklı ve erişilebilir finansman stratejisi doğrultusunda kurumsal şube yapılanmasını hayata geçiren Emlak Katılım, İstanbul’da Avrupa Kurumsal Şube ve Merkez Kurumsal Şube, Ankara’da ise Başkent Kurumsal Şube açılışlarını gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 112 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yeni kurumsal şubeleri ile kurumsal nitelikli müşterilerin ihtiyaçlarına özel finansal çözümler sunmayı hedefliyor. 

Sürdürülebilir verimlilik, müşteri odaklılık ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak finansal hizmetlerini geliştiren Emlak Katılım; stratejik hedefleri doğrultusunda katılım finans sektöründe yoluna emin adımlarla ilerlemeye, sürdürülebilir büyüme vizyonu ve yenilikçi çözümleri ile Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer katmaya devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal Güvenlik Haftası başladı - Şirket HaberleriSosyal Güvenlik Haftası başladıTurkcell’den 2025’e güçlü başlangıç - Şirket HaberleriTurkcell’den 2025’e güçlü başlangıçÜlker 2025 yılı ilk çeyrek cirosunu açıkladı - Şirket HaberleriÜlker 2025 yılı ilk çeyrek cirosunu açıkladıGetirAraç, güvenli sürüşü ön plana aldı trafik kazaları yüzde 47 azalttı - Şirket HaberleriGetirAraç, güvenli sürüşü ön plana aldı trafik kazaları yüzde 47 azalttı2025 kurbanlık fiyatları açıklandı: Vekaletle kurban kesimi hem kolay hem de gönül rahatlığı sunuyor - Şirket Haberleri2025 kurbanlık fiyatları açıklandı: Vekaletle kurban kesimi hem kolay hem de gönül rahatlığı sunuyorCANiK İspanya sahnesinde - Şirket HaberleriCANiK İspanya sahnesinde
Sonraki Haber Yükleniyor...