Malatyalı üreticiler üretecek dünya tüketecek

Üreten Yöre Üreten Türkiye projesi il buluşmalarının 5.si Malatya’da gerçekleştirildi. Deprem bölgesindeki üretim ve ticaretin hareketlendirilmesi için gerçekleştirilen buluşmada üreticiler perakende ve e-ticaret sektörünün en büyük firmaları ile bir araya geldi.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen ve bakanlıklar, STK’lar ve önemli kurumlardan oluşan birçok paydaş ile protokolü imzalanan Üreten Yöre Üreten Türkiye projesinin 5. il buluşması Malatya’da gerçekleştirildi. Gıda Perakendecileri Derneği, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatyalı İş İnsanları Derneği paydaşlığında düzenlenen etkinlikte Malatya’lı üreticiler 30’a yakın büyük alıcı ve yatırımcı ile yüzyüze görüşme fırsatı yakaladı.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep’ten sonra Malatya buluşmasında da proje ortaklarından Gıda Perakendecileri Derneği, bölgeden sağlanan ürünlerin ülke çapında tüketicilerle buluşmasında önemli rol oynadı. Malatya ziyaretlerinde söz alan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, gıda arz güvenliğinin sağlanması yönünde en önemli adımın yerel üreticilerin desteklenmesi ile atılacağını vurgulayarak “Gıda Perakendecileri Derneği’nin üyeleri ulusal market, kahve ve hızlı servis restoran zincirlerinden oluşuyor. Üyelerimizin hepsi tüketiciye en kaliteli ürünü ekonomik ve hijyenik koşullarda ulaştırmak için çalışıyorlar. Bu operasyonu yürütürken en önemli aşama tedarik zincirinin yönetimini sağlamak. Burada en önemli halkalardan birini de yerel üreticilerimiz oluşturuyor.

Yerel üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi, derneğimiz üyesi tüm perakendecilerin önceliklerinden belki de en önemlisi. Gelişme planlarımız içinde önemli bir yere sahip olan yerel üreticilerimiz, 2023 yılındaki deprem felaketiyle beraber başka bir boyut kazandı. Hem bölgenin olabildiğince çabuk kalkınması hem de ülkemizin değerleri olan yerel üreticilerimizin zararlarının bertarafı için hızlı ve verimli bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Bölgeden ürün tedariğini hızlandırdık, yerel kooperatiflerimizin koordine olmasını sağladık, ürünlerin standartlara uygun hale gelmesi ve sertifikalandırılması işlemlerini planladık, lojistik problemlerini çözdük. Bölgede kısa sürede hayata geçirilen çalışmalarla ülke geneline yayılabilecek başarılı kooperatif uygulaması örnekleri geliştirdik. Yerel üreticilerimize, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, el emeği işlerini değerlendiren kadınlarımıza, GPD ve üyemiz olan tüm perakendecilerin desteği her zaman sürecektir.” diye konuştu.

Açılışta konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası Malatya’daki hasara değinerek ‘’35 bin 680 binamız ağır hasar aldı. 27 bin 500 bağımsız iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Odamızın 10 bin 600 üyesinin tamamı depremden doğrudan ve dolaylı yoldan etkilendi. Ağır hasarlı konut sayısıyla Hatay’dan sonra ikinci sırada yer alan Malatya, ağır hasarlı işyeri sayısında ise birinci sırada yer alıyor. Yani, Malatya olarak depremi en ağır haliyle yaşadık. Depremin üzerinden 16 ay geçti. Yeniden ayağa kalma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde gelen her türlü desteğin ve uygulanan projelerin büyük önemi var. Bu kapsamda Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen Üreten Yöre Üreten Türkiye projesinin şehrimizde de uygulanması büyük önem arz ediyor. Deprem sonrası ciddi personel göçü verdik. Personel kaybımız üretimi ilk günlerde durma noktasına getirdi.

Bugüne kadar gerek hükümetimiz, gerekse çeşitli fonlardan gelen destekler yeniden ayağa kalkma mücadelemize can suyu oldu. Ama artık balık vermek yerine, balık tutmayı öğretme zamanı. Kredi ve hibe gibi destekler elbette önemli, ancak ürün alımları yapmak, iş bağlantıları sağlamak daha da önem arz ediyor. O nedenle bugün ülkemizin en önemli firmalarının yetkililerinin, üyelerimizle görüşme sağlaması, ürünleri incelemesi ve iş bağlantıları kurması bizler için altın değerinde’’diye konuştu.

Etkinlikte Migros, Carrefour, A101, Bim, Hepsiburada, Trendyol, Getir, Onur Market, Yayla Bakliyat ve Türkiye İş Bankası yetkilileri Malatyalı üreticilerle bir araya gelerek görüşmeler yaptı