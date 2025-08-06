Sigorta sokakta, müzik meydanda: Quick Sigorta Sinop’ta

Festivalin en dikkat çeken unsurları olan QKaravan ve QTruck, ziyaretçilere hem eğlenceli anlar yaşattı hem de sigorta bilinci konusunda farkındalık oluşturdu. Katılımcılar, Quick Sigorta’nın yenilikçi ürünleri ve dijital hizmetleri hakkında bilgilendirilirken, sürpriz hediyeler ve interaktif etkinliklerle keyifli bir şehir festivali deneyimi yaşadı.

BÖLGE ACENTELERİYLE BULUŞMA

Festival programı kapsamında Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ile Maher Holding’in saha ekipleri Sinop’taki acenteleriyle özel bir kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Bu samimi buluşmada hem bölgeye dair sigortacılık vizyonu paylaşıldı hem de yerel dinamiklere yönelik değerlendirmeler yapıldı.

PROTOKOL ZİYARETLERİYLE DERİNLEŞEN İLİŞKİLER

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Quick Sigorta’nın bölgesel yatırımları, sosyal sorumluluk çalışmaları ve afet farkındalığına yönelik katkıları değerlendirildi. Ziyaret öncesi Sinop acenteleriyle bir kahvaltı organizasyonun da bir araya gelen Yaşar, şunları söyledi: “Sinop kültürel mirası, doğası ve gastronomisi ile Karadeniz’in İncisi güzide şehirlerimizden biri. Özellikle son yıllarda yaşadığımız iklim değişikliğiyle birlikte Ege ve Akdeniz sahillerinden sonra turizm açısından da güçlü bir şehir olmuş durumda. Burada acentelerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmanın ardından kısa bir şehir turu yapma fırsatı da bulduk. Şehrin enerjisi ve heyecanı bizi de çok mutlu etti. Quickfinansall ekosisteminin tamamlayıcısı olarak kısa zamanda yeniden Sinop’ta olacağız gibi görünüyor. Bu şehirde halkımızla buluşmaktan, yerel yönetimle temas kurmaktan büyük memnuniyet duyduk.”