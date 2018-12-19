Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilk transferini yapmaya yakın. TRT Spor'un haberine göre; Ocak ayında bir stoper ve iki forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kulübün ilk hedefi Demba Ba.

Galatasaray, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedelsiz kiralamak istiyor.

1.3 MİLYON EURO

33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon euro önerilecek. Galatasaray, kiralama ücreti vermeyeceği için Finansal Fair Play’e takılmayacak.



ANLAŞMA YAKIN

Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'la 46 maça çıkan Demba Ba toplamda 28 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe için ter döken Senegalli golcü 13 maçta görev alırken, 7 gol ve 1 asistlik katkı vermişti. Sezon sonunda bonservisinin sahibi olan Shanghai Shenhua'ya dönen Demba Ba, Çin ekibinde ise 17 maçta 5 gol ve iki asistle oynadı.