Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Erzurum karşısında canı sıkılan Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ikinci maçta Giresunspor’a patladı: 5-2. Kupada Kadıköy’deki 1-0’ın avantajına rağmen maça arzulu başlayan Fenerbahçe henüz 7’te Soldado’yla öne geçti. Galatasaray derbisindeki olaylar sebebiyle aldığı 6 maçlık cezasını tamamlayan İspanyol yıldız, savunmanın arkasına atılan topu aşırtma bir vuruşla ağlara yollayarak bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı: 1-0. Ancak 14’teki Husmani’nin pasında Idazza Harun’u çaresiz bıraktı: 1-1. İkinci yarıda goller yağan yağmura eşlik etti. Barış’ın yerine oyuna dahil olan Valbuena, Fenerbahçe’ye daha bir hareket getirirken, 49’da tabela değişti.



İLKLERİN GECESİ

Fransız yıldızın ortasında Soldado’dan seken topu önünde bulan Mehmet Ekici, sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı: 2-1. Ekici, 55’te de Benzia’nın kontrolsüz şutunu önünde bulunca köşeyi gördü: 3-1. Mehmet 67’de bir kez daha başroldeydi ama bu sefer Idazza’ya yaptığı faulle penaltıya sebep oldu. Atışı kullanan Volkan, Giresun’u umutlandırdı: 3-2. 73’te Mehmet Topal da bu sezonki ilk golüne imza attı: 4-2. 89’da ilkler kervanına Reyes de katıldı o da bu sezon gol siftahını yaptı: 5-2. Sarı Kanarya sezonun en gollü galibiyetini alarak son 16’nın yolunu tuttu.

KUPADA KURA GÜNÜ

Kupada son 16 turu kura çekimi bugün 11.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak. Çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı eşleşmelerde ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

ERSUN YANAL: 6 AYI KAYBETTİK

F.Bahçe’nin çalıştırıcısı Ersun Yanal maçın ardından, “İstediğimiz oyunun süreci ilk geldiğimiz günden beri başladı. Ama henüz tamamlanmadı” derken, “4. yıldıza giden yolda iyi bir takım oluşturacağız. Salı veya çarşamba günü geniş bir toplantı yapıp kafalardaki bütün soruları cevaplayacağım. Kaybedilen 6 ayın gölgesinde ileride daha iyi şeyler başaracak bir takım olacağız” sözlerini kullandı.

EKİCİ’DEN HOCA ÖVGÜSÜ

F.Bahçe’de şanssızlığını nihayet kıran ve iki gol atan Mehmet Ekici, “Takıma enerji geldi. Hoca bizi çok iyi motive etti. Bu morali inşallah Antalya maçına da yansıtmak istiyoruz. Ersun Hoca’yla daha iyi olacağız. Gollerim beni sevindirdi” derken Reyes de, “F.Bahçe’yi hak ettiği yere getireceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz” açıklaması yaptı.

SADECE KAMENI’Yİ GEÇTİ

Harun Tekin 13 maçta yediği 21 golle son 5 yılda kaleyi koruyan 5 kaleci arasında 4. sırada kaldı. Harun yüzde 67,7 kurtarma yüzdesiyle 9 maçta yüzde 60,6’da kalan Kameni’yi geçti. İlk sırayı yüzde 79’luk oranla Mert Günok alırken, 114 maçta yüzde 73,7’yi yakalayan Volkan Demirel ikinci, 8 maçta aynı oranı bulan Fabio üçüncü durumda.