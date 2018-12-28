Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da deprem yaşanıyor. Takımın en önemli parçalarından Serdar Aziz, sarı-kırmızılı takımdan ayrılma noktasında... Millî stoperin gözden düşmesine sebep ise tatil merakı oldu. Sivasspor karşılaşması öncesi mide bulantısı şikâyetiyle son dakika kadrodan çıkarılan Serdar Aziz’in karşılaşma öncesi kulüp doktoruyla kavga ettiği iddia edilmişti. Bu duruma bozulan teknik direktör Fatih Terim, oyuncunun Maldivler’e tatile gitmesi karşısında da Serdar Aziz’in üzerine çizgi çekip “Onu bir daha görmek istemiyorum” restini çekti. Son derece sıcak gelişmelerin yaşandığı 26 Aralık gecesinde, kulüp doktoru Yener İnce kavga olayını kesin bir dille yalanlarken Başkan Mustafa Cengiz de Serdar’ı satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını ifade etmişti.

Güneş çok istiyor

Ancak dün sarı-kırmızılı yöneticiler Serdar Aziz’in menajeri Halûk Canatar’ı kulübe görüşmeye davet etti. Canatar “Kulüpten aradılar, takım bulmamızı istediler” diyerek Serdar Aziz’in takımda artık istenmediğini ortaya koydu. Eşiyle birlikte hâlâ Maldivler’de olan Serdar Aziz ise hiçbir açıklama yapmadı. İtalya’dan Inter başta olmak üzere birkaç takımın daha radarında olan Serdar Aziz için bu olayların ardından Beşiktaş’ın da devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray’a geldiği dönemde de Beşiktaş’ın listesinde olan tecrübeli stoperi Şenol Güneş’in de çok istediği belirtildi. Bu arada bir başka iddia ise Serdar Aziz’in, Fatih Terim’in yardımcılarından Hasan Şaş ile tartışma yaşadığı şeklinde...

Bursa’ya yüklü para ödenmişti

∂ 2016 yazında 4,5 milyon avro bonservis bedeliyle Bursaspor’dan transfer edilen Serdar Aziz ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı. Galatasaray’da üçüncü sezonunu geçiren, millî stoper geçen yıl şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon 15 maçta forma giyen Serdar, iki gol kaydetti.

Eren Derdiyok ayrılmıyor

∂ Galatasaray’da Serdar Aziz’in yanı sıra Eren Derdiyok’un da satış listesine konulduğu iddia edildi. İngiltere’de tatilde olan, golcü futbolcu bu haberler üzerine teknik heyetle görüştü ve “Öyle bir şey yok” cevabını aldı. Sözleşmesinin son yılında olan Eren Derdiyok, Galatasaray’dan 2,150 milyon avro senelik ücret alıyor.

Belhanda beklemede

∂ Galatasaray’da Younès Belhanda için bekleme kararı alındı. Sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba’nın durumunun belirsizliği Belhanda’yı satış listesinden çıkardı. Yönetime rapor veren teknik direktör Fatih Terim’in Belhanda’yı satıp para kazanmak isteyen yönetime “O şimdilik kalsın” dedi.



Ozan bizden zaman istedi

∂ G.Saray Kulübü kulüpten uçması gündemde olan Ozan Kabak için yayınladığı bildiride, “Oyuncunun sözleşme şartları için 5 ay önce girişimde bulunduk. Ozan ve menajerleri devre arasına adar süre istedi. Kariyerine nerede devam edeceğine vereceği karar sonrası kulübümüz takdir haklarını kullanacaktır” denildi.

Maicon’un şartı var

∂ Galatasaray’ın satış listesindeki oyuncularından olan Maicon, sarı-kırmızılıların Brezilya’dan bir kulüple anlaşmasını istedi. Artık ülkesinden ayrı kalmak istemediğini bildiren tecrübeli stoperin “Siz Brezilya’dan bir kulüple anlaşırsanız ben hiçbir zorluk çıkarmam” dediği öğrenildi.

Birhan geri döndü

Galatasaray’ın sezon başında İnegolspor’a kiralık olarak gönderdiği Birhan Vatansever, sosyal medya hesabından takımdan ayrılığı açıkladı. 21 yaşındaki orta saha, ‘’İnegolspor ile olan sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. Hayırlısı olsun’’ paylaşımında bulundu.