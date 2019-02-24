İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti. Serie A'nın 25. haftasında namağlup lider Juventus, Renato Dall'Ara Stadı'nda Bologna'ya konuk oldu. Juventus, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Juventus, 69 puana ulaştı. Düşme hattındaki Bologna ise 18 puanda kaldı.
Juventus tek golle kazandı
24.02.2019 - 21:33 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serie A'nın 25. haftasında lider Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi.
Etiketler : Juventus,spor,
606867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/606867.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
6
2
33
11
22
48
2
Galatasaray
22
12
6
4
45
24
21
42
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Malatyaspor
23
9
7
7
34
28
6
34
6
Konyaspor
22
8
10
4
29
23
6
34
7
Antalyaspor
23
9
5
9
24
32
-8
32
8
Sivasspor
23
8
7
8
33
34
-1
31
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
11
Çaykur Rizespor
23
6
10
7
30
30
0
28
12
Kayserispor
22
7
7
8
20
28
-8
28
13
Göztepe
23
8
1
14
25
32
-7
25
14
Bursaspor
22
4
12
6
19
23
-4
24
15
Fenerbahçe
22
5
9
8
23
29
-6
24
16
Ankaragücü
22
7
3
12
20
35
-15
24
17
Erzurum BB
22
4
9
9
23
29
-6
21
18
Akhisar Bld.Spor
22
4
6
12
21
37
-16
18
22. Hafta Maçları
15.2.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
16.2.2019
Akhisarspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
16.2.2019
Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.2.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Atiker Konyaspor
17.2.2019
Kayserispor - Göztepe
17.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor
17.2.2019
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
17.2.2019
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
18.2.2019
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
22
14
5
3
38
20
18
47
2
Gençlerbirliği
23
15
2
6
37
22
15
47
3
Osmanlıspor
22
14
2
6
32
14
18
44
4
Ümraniye
23
12
5
6
29
21
8
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Altınordu
23
10
8
5
30
16
14
38
7
Gazişehir Gaziantep
22
10
5
7
38
20
18
35
8
Adana Demirspor
23
10
4
9
31
29
2
34
9
Boluspor
23
9
5
9
26
23
3
32
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Adanaspor
23
7
8
8
29
28
1
29
12
Altay
22
7
7
8
30
25
5
28
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
22
6
6
10
24
39
-15
24
15
Giresunspor
22
5
7
10
20
28
-8
22
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
22
4
5
13
24
38
-14
17
18
Karabükspor
22
0
2
20
7
69
-62
-1