Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019-2020 sezonu için kamp çalışmalarını Avusturya'nın Innsbruck bölgesinde sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile karşılaştı. Tivoli-Neu Stadyumu'nda oynanan müsabakaya sarı kırmızılılar; Okan, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Ömer, Adem, Atalay, Jimmy ve Babel ilk 11'iyle başladı. Karşılaşmada gol perdesini Ryan Babel açtı. Hollandalı futbolcu, 6'ncı dakikada Ömer Bayram'ın ortasına yaptığı şık dokunuş ile topu filelere yolladı: 1-0. 45'inci dakikada genç futbolcu Atalay Babacan ile farkı ikiye çıkartan sarı kırmızılı takım, ilk yarıyı 2-0 önde geçti.

Mücadelenin ikinci yarısında etkili bir oyun oynayan Galatasaray, 67'nci dakikada Adem Büyük'ün uzaklardan attığı güzel golle durumu 3-0'a getirdi. 74'üncü dakikada Kalu, Bordeaux adına kaydettiği golle skoru 3-1 yaptı ve maçın skorunu tayin etti.



BABEL SANTRFOR OYNADI, GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'da Diagne'nin izinli olması ve Mitroglou'nun kampta beklenen performansı kaydedemesi üzerine Fatih Terim, Bordeaux karşısında Babel'e santrforda görev verdi. Attığı şık golle takımını öne geçirmeyi başaran Babel, hücum attında duvar olarak arkasında oynayan oyunculara da büyük katkı yapmayı başardı.

OKAN KOCUK KALEYE GEÇTİ

Galatasaray'ın yeni transferi Okan Kocuk, Bordeaux maçında kaleye geçti. Fatih Terim, İsmail Çipe'nin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçta Okan'a ilk 11'de görev verdi. Okan, ilk kez giydiği sarı kırmızılı forma altında başarılı bir performans sergileyerek, teknik heyetin beğenisini topladı.



GENÇLER SAHNEDE

Teknik direktör Fatih Terim, Bordeaux karşısında gençlere forma şansı verdi ve karşılığını aldı. Leipzig ve Augsburg karşısında oynanan hazırlık maçlarında süre verdiği gençlere, Bordeaux karşısında da güvenen tecrübeli teknik adam, 19 yaşındaki Atalay Babacan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Skor avantajını yakaladıktan sonra gençleri bir bir sahaya sürmeye devam eden Fatih Terim; Mustafa Kapı, Metehan Mertöz, Ali Yavuz Kol, Erencan Yardımcı, Ozornwafor, Batuhan Şen ve Gökay Güney'e de ikinci yarıda forma şansı verdi.

KAPTAN AHMET ÇALIK

Galatasaray'da sahaya kaptan olarak takımın 25 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık çıktı. Geçen sezon fazla forma şansı yakalayamayan Ahmet Çalık, Luyindama'nın izinli olması sebebiyle Fatih Terim'in hazırlık maçlarındaki değişilmezi konumunda. Ahmet, hazırlık maçlarında Marcao'nun partneri olurken, bugün ise sahaya kaptan olarak çıktı.

FLAŞ İSİM ÖMER BAYRAM

Geçen sezonun başında transfer edilen ve geçen sezon gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktasında olan Ömer Bayram, yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Kampta Fatih Terim'in beğendiği isimlerden biri olan Ömer, deneyimli teknik adamın kendisini ön liberoda oynatmasıyla hayat buldu. Fatih Terim, bir önceki maçta yaptığı gibi Ömer Bayram'ı Bordeaux karşısında da ön liberoda oynatırken, beklediği performansı aldı. Ömer Bayram maçın ilerleyen bölümlerinde ise sol kanatta görev alırken, teknik heyeti bu bölgedeki performansıyla da etkilemeyi başardı.