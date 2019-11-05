Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde Galatasaray ve Antalyaspor’u yenerek bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazanan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’yı hırs bastı. Zirveyle arasındaki puan farkını 4’e indiren ve rakiplerine yaklaşan tecrübeli çalıştırıcı fikstür hesaplamaları yapıyor. Hafta sonunda Denizlispor’u misafir edecek olan Beşiktaş, ilk yarının kalan yedi haftasında yalnızca bir defa İstanbul dışına çıkacak. Takımın nispeten daha az yorulacak olmasını fırsata çevirmek isteyen Abdullah Avcı, yedi maçta seri galibiyetleri sürdürmek ve şampiyonlukta takımı daha iddialı konuma getirmenin planlarını yapıyor. Kalan maçın dördünü Vodafone Park’ta, üçünü ise İstanbul deplasmanlarında oynayacak olan Beşiktaş, bu dönemde ilk sınavını Denizlispor karşısında taraftarı önünde verdikten sonra Konyaspor deplasmanına gidecek.

Aralık sevinci

Siyah-beyazlılar bu maçın ardından İstanbul’dan ayrılmayacak. Evinde Kayserispor’u misafir edecek olan Kartal, ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu mücadele sonrasında ligde sezonun güçlü ekiplerinden Yeni Malatyaspor’la Vodafone Park’ta kozlar paylaşılacak. Sonraki haftada Kadıköy’de Fenerbahçe karşısına çıkacak olan siyah-beyazlılar, ilk yarının son maçında ise evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Takımın son beş maçta İstanbul’dan ayrılmayacak olması kadar Abdullah Avcı’yı memnun eden bir durum daha var. 23 Kasım tarihinde Konyaspor’la karşılaştıktan sonra İstanbul’a dönecek olan Beşiktaş, aralık ayı boyunca karasal iklime sahip olan Anadolu’da maça çıkmayacak ve takım olumsuz hava şartlarında mücadele etmeyecek.

Larin piyangosu

Yeni yönetimin harıl harıl para aradığı dönemde Beşiktaş’a güzel bir haber geldi. Sezon başında Zulte Waregem’e kiralanan Cyle Larin, altı gol, altı asistlik performansıyla göze girdi. Belçika ekibinin Kanadalı futbolcunun 2,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar Larin’i 1,8 milyon avro karşılığında renklerine bağlamıştı.