Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu olan, taraftarların heykelinin dikilmesini istediği, üç asist yaptığı maçtaki performansını bir de golle taçlandıran Atiba Hutchinson’a yeni sözleşme geliyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, sezon sonunu beklemeden 36 yaşındaki Kanadalı futbolcunun kontratını uzatmaya karar verdi. Gençlerbirliği karşısında Beşiktaş’ın 4-1 kazandığı maçta olağanüstü bir performans sergileyen Kanadalı futbolcu ile sezon başında bir yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sezon başından bu yana Atiba’nın istikrarlı performansı sebebiyle yöneticiler arasında Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme imzalanması konuşuluyordu. Gençlerbirliği maçındaki muhteşem oyunu, Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimini artık tamamen iknâ etmiş oldu.

Bir yıl daha oynarım

Siyah-beyazlı kulüpte yedinci sezonu geçiren Atiba Hutchinson ile Antalya kampı dönüşünde yeni sözleşme imzalanmasına karar verildi. 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması için görüşmeler başlayacak. Atiba’nın menajeri ile Antalya’daki devre arası arasında yapılacak görüşmelerde anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Yönetimin bu konuda ilk olarak Atiba’ya düşüncesini sorduğu ve “Ben de bir sene daha oynayabilecek gibi hissediyorum” dediği öğrenildi. Atiba eğer kontratını yenilemesi durumunda 37 yaşındayken Beşiktaş’taki sekizinci sezonunu yaşayacak. Şu anda Beşiktaş’tan 825 bin avro yıllık ücret alan yıldız oyuncunun gelirinde iyileştirme yapılacağı da gelen bilgiler arasında.