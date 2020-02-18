Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menajer Haluk Canatar'dan Vedat Muriç açıklaması geldi. Canatar sosyal medya hesabından ortaya atılan bazı iddiaları yalanladı.

İşte Haluk Canatar'ın yaptığı açıklama:

Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu Vedat Muriç ile ilgili, devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebi ile aklının karıştığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur.