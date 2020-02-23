Dile kolay! Tam 20 yıldır Kadıköy'de galip gelememek. Rakamlar böyle diyor ama Galatasaray cephesinde bu tablo o kadar da önemsenmiyor. Çünkü sarı-kırmızılı cephede maç odaklı değil sonuç odaklı ve hedefe ulaşma düşüncesi hâkim. "Mayıslar bizim" mottosuyla sezonlara başlayan Cimbom'da bu sezonki hedef de aynı. 2020'ye iyi giren Galatasaray bugün Kadıköy'de çok kritik bir final maçına çıkacak. Fatih Terim'in düşüncesi ve takımından beklentisi üç puan. Yani derbiye tek ihtimalli bir maç gözüyle bakılıyor.



> Sadece bir maç!

Falcao bir adım önde

∂ Cimbom'da Fenerbahçe derbisi öncesinde forvet belirsizliği vardı. Eksiklerden kaynaklı değil zenginlikten. Bir süredir sakat olan Falcao ve Andone iyileşti. Bir tarafta ise iki ismin yokluğunda gol yükünü çeken ve formda olan Âdem Büyük vardı. Tecrübeli teknik adam tatlı bir zorluk çekiyordu ancak tercihini dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'dan yana kullandı. Hem tecrübesi hem de kalitesi maç eksiği olmasına rağmen Kolombiyalı ismi öne çıkardı.



BUGÜN ÖYLE BİR DERBİ VAR Kİ... SONUÇ HEM ZİRVEYİ İLGİLENDİRECEK HEM DE İKİ KULÜBÜN YOL HARİTASINI ÇİZECEK

Kadıköy'de yangın var

Fenerbahçe kazanırsa iç sahadaki 20 yıllık yenilmezlik sürecek umutlar yeşerecek, Galatasaray galip gelirse hasret bitecek şampiyonluk ümitleri artacak. Beraberlik Aslan’ı idare eder, Kanarya’yı ise kesmez!

Kadıköy'de 20 yıldır kazanamamanın takım üzerinde olumsuz bir etkisi olacağına inanmayan Terim öğrencilerine "Tek amacımız galibiyet. Aklınızdan başka bir şey geçmesin. Oyun planına sadık kalmanız çok önemli. Şampiyonluk istediğimiz, kovaladığımız ve başarabileceğimiz bir sezon geçiriyoruz. Her maçımız final demiştik. Bu maçta o finallerden biri. Sadece öyle düşünün" dedi. > Yalımcan SarpyelLemina'dan yoksun Galatasaray'da orta saha kurgusu büyük önem arz ediyor. Fatih Terim, bu bölge için Belhanda'lı ve Emre Akbabalı iki alternatif hazırladı. Benzer tarzda iki ismi aynı anda oynatmanın takım direncini düşüreceğini hesap eden Terim, Belhanda'yı on bir başlatıp Seri ve Ömer'le orta bölgeyi güçlü tutmak düşüncesinde. Emre Akbaba ise hamle oyuncusu olarak kulübede. Bir diğer alternatif ise Emre Akbaba ile hücum gücünü artırıp Belhanda'yı yedek kuvvet olarak yanında tutmak. Kesin karar ise maç saati verilecek.