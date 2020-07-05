Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ın, Alanyapor’un futbolcularına olan ilgisi artarak devam ediyor. Akdeniz ekibinin sol beki N’Sakala ile her konuda anlaşan ve imzaların atılması için sezon sonunu bekleyen siyah-beyazlılar, turuncu-yeşilli ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan forvet Junior Fernandes’i de listesine almıştı. Son olarak stoper Welinton’a da kanca atıldı. Yeni sezonda kendi istediği oyuncularla güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın stoper listesinin bir numarasında Brezilyalı futbolcu yer alıyor. Tecrübeli teknik adam hem geriden oyun kurma özelliği, hem de hızlı olması sebebiyle 31 yaşındaki oyuncunun transferi için ısrar ediyor.



> 750 bin avroluk teklif

Göreve geldiğinden bu yana hem yurt içi, hem de yurt dışında çalışmalarını sürdüren Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, Sergen Hoca’nın çok istediği Welinton transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Brezilyalı oyuncunun da Beşiktaş formasını giymek için çok istekli olduğu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşerek transferinde yardımcı olmasını istediği belirtildi. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Welinton’un bonservis bedeli için Alanyaspor’a 750 bin lira önerileceği öğrenildi.



YOLCULUK BUGÜN

Kayseri provası

Ligde yarın üçte üç yapmak için Kayserispor’la karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sürdürdü. Sergen Yalçın yönetimindeki idmana bütün oyuncular katıldı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını bu sabahki antrenmanla tamamlayacak ve özel uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.



Golcü stoper

Welinton’un Beşiktaş’ta oynamaya sıcak bakmasının, yapılacak görüşmelerde siyah-beyazlıların elini güçlendirmesi bekleniyor. Aytemiz Alanyaspor’da üçüncü sezonunu geçiren Welinton, 79 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 8 gol attı.